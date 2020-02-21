«Лестер» - «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:34

В центральном матче очередного тура АПЛ сыграют «Лестер» и «Манчестер Сити». Представляем прогноз и котировок БК Pinnacle для этого поединка.

«Лестер»

«Лисы» в последних пяти турах АПЛ отметились лишь одной победой, когда разгромили дома «Вест Хэм». Между тем команда Брендана Роджерса уступила дома «Саутгемптону» (1:2) и в гостях «Бернли» (1:2).

Помимо этого «Лестер» не удержал победу в матче с прямым конкурентом в лице «Челси» (2:2), а в прошлом туре поделил очки с «Вулверхэмптоном» (0:0). Пока «Лисы» себя комфортно ощущают на третьей позиции в турнирной таблице, имея перевес над ближайшим конкурентом в девять зачетных пунктов.

«Манчестер Сити»

Действующий чемпион Англии уже не тешит себя надеждами догнать «Ливерпуль», который ушел вперед на 22 очка. При всем желании и стремлении отыграть такой гандикап подопечные Хосепа Гвардиолы не смогут.

Не добавляет «Горожанам» оптимизма последние новости об отстранении из Лиги Чемпионов на два сезона, но это наказание они еще оспорят. Среди уходящей недели «Манчестер Сити» без проблем обыграл «Вест Хэм» поединке перенесенного тура (2:0). За счет этой виктории команда оторвалась от «Лестера» на четыре очка.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» - 4.530

Ничья – 4.220

Победит «Манчестер Юнайтед» - 1.746

Статистика

«Лестер» проиграл 2 из 4 последних домашних матча в АПЛ .

. В активе «Манчестер Сити» 8 побед в 13 гостевых матчах текущего сезона чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в 2 последних очных встречах.

Прогноз

Несмотря на клубные проблемы, «Горожанам» нужно держать себя в тонусе, ведь впереди у них непростое противостояние с «Реалом» в Лиге Чемпионов. К тому же, «Лестер» еще может навязать «Сити» борьбу за вторую строчку, поэтому победа в предстоящем поединке станет для команды Гвардиолы отличным подспорьем и причиной для поднятия настроения.