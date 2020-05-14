<>Фатальное невезение «Ливерпуля»

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14 мая 2020, 18:59

Когда 11 марта 2020 года в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором команда Юргена Клоппа уступила испанскому клубу «Атлетико», многие восприняли этот факт, как случайность. Поражение и соответственно вылет «Ливерпуля» из турнира Лига Чемпионов означал только одно, обладателем самого престижного клубного трофея Старого Света станет другая команда. Не более, не менее.

Как бы не были сильны мерсисайдцы, два года подряд выигрывать Лигу Чемпионов в нынешних условиях задача архисложная и без везения тут не обойтись. В этот раз не повезло. Ничего страшного. За то впереди, уже был ясно виден триумф подопечных Юргена Клоппа в первенстве Английской Премьер Лиги. Этот титул для команды, да и для всей огромной армии поклонников это великого клуба, сегодня куда важнее и престижнее. Последний раз чемпионский титул в английском высшем элитном дивизионе мерсисайдцы выигрывали в сезоне 1989/90. Подумать только, 32 года назад! Так что очередная победа в еврокубке была не так важна для команды, как выигрыш чемпионата Английской Премьер Лиги.

К слову! «Ливерпуль» уже выигрывал два года подряд Кубок Европейский Чемпионов. Триумф пришлось на сезоны 1977 и 1978. В новой истории только мадридский «Реал» является абсолютным рекордсменом по количеству подряд выигранных турниров. Королевский клуб три сезона подряд, в 2016, 2017 и в 2018, выигрывал Лигу Чемпионов.

Снова невезение и всего в полушаге от долгожданной победы

В текущем сезоне для команды Юрген Клоппа все складывалось просто замечательно. Захватив после первого тура лидерство в первенстве АПЛ мерсисайдцы больше его не упускали. Команда играла вдохновенно и мощно, постоянно увеличивая отрыв в очках. Уже после 10 сыгранных туров в чемпионате, «Ливерпуль» опережал команду «Манчестер Сити» на 6 очков. Дальше, больше! Не сбавляя обороты ни в Лиге Чемпионов, ни в первенстве АПЛ , Клопп и компания шли к новым победам.

Стало очевидным, что мерсисайдцы настроились, во что бы то ни стало выиграть в сезоне 2019/20 чемпионский титул. Все способствовало реализации этих амбициозных планов. К новому году лидерство «Ливерпуля» в первенстве Английской Премьер Лиги уже никем не оспаривалось . Преимущество команды Клоппа составляло уже 16 (!) очков и вопрос в том, удастся ли мерсисайдцам стать чемпионами Англии оставался делом времени. Необходимо было пройти в таком же темпе вторую часть дистанции, сыграв еще 18 матчей.

Триумфальное шествие к долгожданному чемпионскому титулу продолжалось до 16 марта Последним контрольным матчем в Английской Премьер Лиге для «Ливерпуля» стала домашняя победа над клубом «Борнмут». Мерсисайдцы одержали трудную победу со счетом 2:1, доведя отрыв в очках от «Манчестер Сити» (второе место в таблице) до 25 очков. И все! Несущийся к конечной станции красный «экспресс» вынужден был экстренно включить тормоза.

Ливерпульское дерби в 30-м туре АПЛ , в котором должны были сыграть «Эвертон» и «Ливерпуль» так и не состоялось. Именно победа в этом матче могла бы оформить для подопечных Клоппа чемпионское звание. В турнирную борьбу вмешались форс-мажорные обстоятельства. Из-за пандемии коронавируса были отменены все массовые мероприятия, а чемпионат АПЛ и вовсе был остановлен. Блестящий сезон для «Ливерпуля» закончился за 9 туров до триумфа.

Естественно, пока еще не принято решение о судьбе нынешнего первенства, однако над стремлениями команды из Ливерпуля выиграть чемпионский титул нависла угроза. Стоит очень много вопросов, на которые пока никто не может дать однозначный ответ. Как будут развиваться дальнейшие события? Когда будет доигрываться чемпионат АПЛ и вообще, будет ли он доигран? Чемпионство мерсисайдцев в нынешнем сезоне никто не оспаривает, однако стать чемпионом в урезанном чемпионате означает неполноценную победу.

Небольшой экскурс в историю неудач «Ливерпуля»

В 2009 году команда, руководимая Рафа Бенитесом, остановилась в полушаге от чемпионства. Ничейные результаты в последних турах отодвинули «Ливерпуль» от первого места. В итоге чемпионом страны стал «Манчестер Юнайтед», а мерсисайдцы вынуждены были довольствоваться вторым место.

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Схожая ситуация наблюдалась в сезоне 2013/14, когда на финише чемпионата команда Брендана Роджерса оступилась в матче против «Челси». Чемпионом АПЛ в том сезоне стал клуб «Манчестер Сити», а «Ливерпуль», отставший на два очка, снова становится серебреным призером.

Сезон 2018/19 вообще можно назвать в истории клуба потрясающим. Чемпионская гонка продолжалась до последнего тура. Отчаянно сражаясь с командой Пепа Гвардиолы за чемпионский титул, команда Юргена Клоппа все-таки уступила пальму первенства. Разрыв между первым и вторым местом в турнирной таблице составил всего одно очко(!).\

Единственное, что компенсировало эту неудачу, победа в финале Лиги Чемпионов. Одним словом, как-то гладко и спокойно выиграть Английский чемпионат у команды «Ливерпуль» не получается. Вечно возникают какие-то препятствия и проблемы. При хорошей игре не хватает самого малого, везения!

Статью подготовил Алексей Петров.