Амбициозный «Шеффилд Юнайтед» получил щелчок по носу

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сегодня, 17:14

Как бы там не складывались обстоятельства вокруг чемпионата Английской Премьер Лиги в нынешнем сезоне, поклонникам этого клубного турнира есть чему удивляться. В английском футболе среди элитных клубов скучно не бывает никогда. Интересно следить не только за сражениями вокруг чемпионского титула. Не меньший интерес вызывают матчи с участием команд, которые только вчера повысились в классе, заняв место среди клубной элиты Туманного Альбиона.

Речь не об нынешних аутсайдерах, командах «Астон Вилла» и «Норвич Сити». С этими командами турнирная ситуация плачевная. Вряд ли этим двум клубам удастся сохранить за собой место в АПЛ на будущий сезон. Уж сильно отличается игра и сам класс команд — аутсайдеров от уровня Премьер Лиги в целом. Чего не скажешь о третьей команде, которая тоже в нынешнем сезоне вернулась в элиту английского клубного футбола.

Скромный и незаметный «Шеффилд Юнайтед» не делая много шума вокруг своей игры, постепенно освоился, обтерся и обыгрался. Результаты игры команды налицо и свидетельствуют о том, что руководство клуба, тренерский штаб и сами игроки, настроены вполне решительно. Основная задача на текущий сезон закрепиться в АПЛ , выполнена. Команда застряла в середине турнирной таблицы, однако имеет неплохие шансы после рестарта чемпионата побороться и за что-то большее. По информации, поступающей из лагеря команды, в «Шеффилде» всерьез настроились побороться за место, дающее право играть команде в осенней Лиге Европы.

Не очень скромная заявка, но по делу!

Что показали подопечные Криса Уайлдера в текущем сезоне?

Последний раз команда принимала участие в чемпионате Премьер Лиги в сезоне 2006/07. Неудачная игра и плохие результаты привели к тому, что «Шеффилд Юнайтед» — старейший клуб Англии, с треском покинул элитный футбольный дивизион. В течение долгих 13 лет «клинки» не могли вернуться в Английскую Премьер Лигу. Хуже того. Кризис в команде был настолько глубоким, что команда вообще умудрилась упасть еще ниже, вылететь из Чемпионшипа. С 2011 по 2017 год команда выступала в Лиге 1, в третьем по силе футбольном дивизионе.

Как видим, летопись у команды не самая благополучная. Только в 2016 году с приходом на пост главного тренера Криса Уайлдера «клинки» стали выбираться из глубокой ямы. По итогам турнира в Чемпионшипе сезона 2018/19 команда заняла второе место, оформив, таким образом, долгожданную путевку в Английскую Премьер Лигу. Наконец-то заклятие рухнуло, старейший футбольный клуб в мире снова в числе сильнейших команд сильнейшего клубного чемпионата.

С этого момента начинается новая жизнь команды, полная радостных минут, красивых побед, нелепых поражений и разочарований.

Надо отметить, что подопечные Криса Уайлдера с первых туров чемпионата АПЛ в сезоне 2019/20 совсем не чувствовали себя мальчиками для битья. Напротив, команда играла в содержательный футбол, зарабатывая необходимые очки. Статистические данные прекрасное тому подтверждение. Самый слабый период в игре команды за минувший сезон — это 5-й тур чемпионата, когда команда занимала 15-ю строчку в турнирной таблице. В дальнейшем «клинки» уже не позволяли себе досадных промахов и просчетов. В итоге, к моменту объявления карантина и приостановки чемпионата, команда занимала высокое шестое место в турнире. Впереди шел только «Манчестер Юнайтед», закрывающий путь «Шеффилду» в зону еврокубков. С 43-мя пунктами команда ушла на карантин, оставляя своими результатами и достижениями целый ряд вопросов.

Не знаем, как бы дальше развивались события на футбольном поле, и какое бы место не занимала команда «Шеффилд Юнайтед» по завершению главного турнира, столь высокая турнирная позиция наглядно продемонстрировала наличие у команды крепкого характера и выросших амбиций.

Не очень удачное начало

Турнирная ситуация в которой пребывал «Шеффилд Юнайтед» до возобновления чемпионата АПЛ позволяла самим футболистам и армии поклонников немного расслабиться. Команда в отличие от двух других новичков элитного дивизиона «Астон Виллы» и «Норвича», находилась в верхней части турнирной таблицы.

Основная задача для команды, прописка в Премьер Лиге, выполнена. Более того, теперь перед подопечными Криса Уайлдера замаячила приятная перспектива побороться за путевку в Лигу Европы. Осталось только после возобновления чемпионата хорошо сыграть в оставшихся турах. Тем более что первые два матча в соперниках у «клинков» находились не самые сильные команды, хорошо знакомая «Астон Вилла» и «Ньюкасл», переживающий не лучшие времена. Однако английский футбол тем и интересен, что заранее рассчитывать на успех дело очень рискованное.

Первый свой официальный матч после рестарта главного турнира «Шеффилд Юнайтед» играл 17 июня в Бирмингеме. На удивление, команда Криса Уайлдера оказалась беззубой. Нельзя сказать, что «Астон Вилла» играла хорошо. Наоборот, это футболисты в полосатых футболах явно не могли найти ни свою игру. Присутствовало ощущение, «клинки» не осознают значимость этой игры для судьбы команды. В итоге сухая, блеклая и невыразительная ничья 0:0. Потеряно два драгоценных очка.

В обеих командах и так нет ярких звезд и исполнителей, а тут еще и отсутствие слаженных командных действий на поле. В общем, смотреть было не на что. Велико было разочарование среди поклонников «клинков». С такой игрой команде в Лиге Европы делать нечего. Хуже того, уже следующий матч в рамках 29-го тура чемпионата АПЛ команда вообще провалила. Счет в матче «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед» 0:3 в пользу «сорок». Опять на поле не было видно ни команды, ни желания побороться за пристойный результат. Потерянные три очка существенно усугубили положение команды Криса Уайлдера. Вследствие этих неудач команда откатилась на 8 строчку рейтинга, пропустив вперед команду «Вулверхэмптон».

Удастся ли подопечным Криса Уайлдера восстановиться после разгрома в Манчестерее? В состоянии команда вообще бороться за более высокие места?

Статью подготовил автор сайта о легальных ставках на спорт, Алексей Петров.