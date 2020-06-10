Кубок Италии. Возможны ли сюрпризы в полуфиналах?

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10 июня 2020, 21:29

Пока чемпионат итальянской серии «А» еще не возобновил свою работу, Италия готова нам подарить два шикарных футбольных спектакля. Первыми официальными матчами в Италии станут два ответных полуфинальных матча национального Кубка Италии. Печально, что столь важное футбольное действо пройдет при пустых трибунах, теми не менее, сам факт является примечательным для футбольной общественности.

Сюрпризы первых полуфинальных матчей

Долгие три месяца Италия жила без футбола и вот первый пробный шар после длительного перерыва — два полуфинальных матча на Кубок Италии. Первые матчи этого двух матчевого противостояния были сыграны еще в середине февраля месяца. Состав участников полуфинала ни для кого не стал сюрпризом. На этой стадии турнира квартет команд оказался достойным уровня этого соревнования.

Под стать уровню команд и результаты первых кубковых поединков, которые были сыграны в Милане с разницей в два дня.

Первыми 12 февраля выясняли отношения команды «Милан» и «Ювентус». Несмотря на то, что сегодня силу обеих команд сравнивать некорректно, матч получился упорным и интересным. Давно не участвующие в борьбе за места на пьедестале «россонери» сумели дать бой чемпиону Италии. В течение всего матча подопечные Стефана Пиоли доминировали на поле. На 61-й минуте преимущество было реализовано в забитый гол. Отличился Анте Ребич. Но фортуна в тот вечер была явно родом из Турина. Именно благодаря чуду «старая сеньора» удалось сумела уйти от поражения. Благодаря стараниям Криштиану Роналду «Ювентус» только на 90-й минуте матча сумел сравнять счет.

Команде Маурицио Сарри удалось выйти сухими из воды. Гол Роналду, забитый с пенальти, создал для команды неплохой задел перед ответным матчем.

Ответный матч в Турине для обеих команд становится настоящим откровением. Кто кого? Какая из команд сумеет доказать свое право на участие в финале.

В другом матче, который состоялся на следующий день 13 февраля, результат откровенно удивил. Команда «Наполи» сумела в гостях обыграть с минимальным счетом миланский «Интер». Не помогли «нерадзурри» ни родные стены, ни прекрасно сбалансированный состав игроков. Подопечные Антонио Конте на тот момент лидировавшие в чемпионате, так и не смогли ничего сделать с «Наполи».

Южане, которым в текущем первенстве ничего не светит, сделали ставку на Кубок Италии. Итог стараний подопечных Дженнаро Гаттузо хорошо известен. Неаполитанцы обыграли в 1/8 финала обыграли «Перуджу», а затем в упорном противостоянии с минимальным счетом обыграли римский «Лацио». Для команды из Неаполя, как и для команды «Милан» розыгрыш национального Кубка является единственной возможностью что-то выиграть в этом сезоне.

Готовность соперников к ответным полуфинальным матчам

Нынешний розыгрыш Кубка Италии кардинально отличается от того с чем мы привыкли жить до этого. Большой перерыв в официальных соревнованиях, вызванный введенным карантином, снял турнирное напряжение. Забылись итоги предыдущих результатов, стихи страсти вокруг досадных поражений и утихло ликование по поводу одержанных побед. Три четыре месяца болельщики с нетерпением ждали развязки в кубковых противостояниях. Наконец-то, дождались!

Вечером в пятницу на поле «Ювентус Стэдиум» состоится ответный матч ½ финала Кубка Италии. В очном противостоянии выяснять, кому предстоит играть в финале, будут «Ювентус» и «Милан». Гостям будет несладко, так как у хозяев поля есть преимущество забитого мяча на чужом поле. Тем более, подопечные Маурицио Сарри сейчас не имеют право расслабляться и должны подойти к рестарту чемпионата в оптимальной боевой форме.

В чемпионате серии «А» команда «Ювентус» продолжает лидировать, опережая римский клуб «Лацио» всего на одно очков. Римская команда горит желанием приложить все силы для завоевания «скуддето», поэтому «старой сеньоре» предстоит беспокойное будущее на завершающем этапе национального первенства. В такой ситуации любая осечка может стоить чемпионского титула. Кто знает, как будут играть команды после возобновления турнира. Тем не менее, для «Ювентуса» победа в Кубке станет гарантией получения путевки в Лигу Чемпионов.

Для «россонери» победа в ответном матче — дело принципа и единственная возможность выйти из глубокого штопора. Победа в Кубке позволит подопечным Стефано Пиоли получить путевку в европейские кубки, о которых нынешний «Милан» в последние годы только мечтает. Сделать этот будет неимоверно трудно, так как команда Маурицио Сарри тоже имеет на это счет свое мнение.

Любопытная картина сложилась и в другом противостоянии. Миланский клуб «Интернационале» едет в Неаполь в статусе отыгрывающейся команды. Досадное февральское поражение со счетом 0:1 поставило перед подопечными Антони о Конте сложную задачу. Неаполитанцы во втором круге чемпионата сумели немного поправить свое положение, поэтому теперь будут стараться в оставшихся матчах застолбить за собой путевку в Лигу Европы. Участие в Кубке Италии для южан является козырной картой, с помощью которой можно разыграть успешную партию с выходом в Лигу Чемпионов. Сумеют ли подопечные Дженнаро Гаттузо реализовать свои планы?

Победа в гостях четырехмесячной давности уже стерлась с памяти. Как будут играть обе команды в субботу 13 июня? По всей вероятности игра должна быть упорной и увлекательной. Слишком высоки ставки в этом матче, поэтому уступать никому не хочется. Это в равной степени касается как участников поединка в Турине, так и команды, которые будут играть в Неаполе.