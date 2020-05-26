Хет-трик Тимо Вернера вернул интригу в спор бомбардиров

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вчера, 20:01

Большой футбол, вернувшийся на поля Германии после длительного перерыва, давал всем поклонникам немецкого чемпионата надежду на возобновление интриги, как в борьбе за чемпионский титул, так и в споре бомбардиров. Однако на деле все оказалось далеко не так как хотелось. Если в турнирной таблице соперничество команд обострилось, то после сыгранного 26-го тура чемпионата Германии, многим показалось, что интрига в споре бомбардиров испарилась.

Тем не менее, Бундеслига неслучайно считается одной из самых непредсказуемых футбольных турниров в Европе. Уже следующий 27-й тур полностью развенчал царившее уныние в лагере поклонников немецкого чемпионата. Интрига в споре бомбардиров возвращается. Главные действующие лица в этом состязании громко напомнили о себе. Остается только наблюдать и получать удовольствие от игры лучших нападающих нынешнего сезона.

Причины для скептицизма

Блёклая игра команды «РБ Лейпциг» в 26-м туре на своем поле, когда подопечные Юлиана Нагельсмана с трудом смогли сыграть вничью со скромным «Фрайбургом», не оставляла шансов на то, что мы станем свидетелями увлекательной гонки бомбардиров. Нападающий «быков» Тимо Вернер сыграл свой первый матч неплохо, однако отсутствие слаженных командных действий не позволили немцу реализовать свое голевое чутье. Единственный мяч у «быков» в том матче на счету Поульсена.

Впечатление от игры Вернера осталось двоякое. Казалось, что у футболиста пропала мотивация. Действительно, ликвидировать отставание в четыре пункта от форварда «Баварии» в условиях немецкого чемпионата задача непростая. Не каждый спортсмен найдет в себе силы продолжать гонку за лидером. Тем более можно опустить руки в ситуации, когда твой непосредственный конкурент в споре продолжает забивать, увеличивая отрыв. На фоне невыразительной и нерезультативной игры главного голеодора Лейпцига Тимо Вернера, успехи Роберта Левандовски говорили сами за себя. Чемпион Германии свой первый матч после карантина против команды «Унион Берлин» выиграла со счетом 2:0 и автором одного из голов стал Левандовски.

Разрыв в забитых мячах между лучшими форвардами Бундеслиги увеличился до 5 баллов. При таких раскладах состязание за звание лучшего бомбардира чемпионата Бундеслиги могло превратиться в чистую формальность. Однако футбол есть футбол и не стоит забывать, что даже самая застоявшаяся ситуация может в любой момент кардинально измениться. Так случилось и в этот раз. В 27-м туре все встало на свои места. Лучшие нападающие Бундеслиги в нынешнем сезоне продемонстрировали всему миру прекрасное голевое чутье и великолепные бомбардирские способности.

Возобновление соперничества в споре бомбардиров

Интригу в споре бомбардиров вернули матчи 27-го тура. Несмотря на то, что изначально многие скептически относились к прогнозам на исходы предстоящих матчей, реальная ситуация оказалась куда интереснее. Чемпион Германии играл свой матч в субботу. Соперником «Баварии» был неуступчивый «Айнтрахт». Многие предрекали упорную борьбу в этом матче на каждом участке поле. При такой игре шансы у линии атаки любой команды сводятся к минимуму. Тем не менее, игра выдалась результативной. Победа «Баварии» со счетом 5:2. Обе команды забили на двоих 7(!) мячей и свою лепту в победу чемпиона внес Роберт Левандовски.

Успех поляка оказался скромным. Из пяти забитых мячей на счету поляка всего один гол. Оставшиеся голы забивали партнеры по команде и соперник. Автогол на счету Мартина Хинтереггера.

В итоге, Роберт Левандовский довел количество забитых мячей до 27, увеличив отрыв от Тимо Вернера уже на 6 пунктов. А что же сам Вернер? Всему свое время.

В воскресенье мы увидели нападающего «РБ Лейпциг» во всей красе. Свой очередной контрольный поединок «быки» играли на выезде против команды «Майнц». Судя по прогнозам, победу в матче многие отдавали подопечным Нагельсмана. Другой вопрос! С каким счетом выиграет «Лейпциг» и сумеет ли отличиться Тимо Вернер. Оказалось, что «быки» настроены очень решительно и та ситуация в турнирной таблице, которая сложилась на тот момент, никак не удовлетворяла амбициям команды.

Для справки! В субботу леверкузенский «Байер» на выезде обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и вышел на третье место в турнирной таблице. Команда Юлиана Нагельсмана автоматически отодвигалась на 5 строчку в рейтинге.

Другими словами, «быкам» предстоящий матч в Майнце нужно было выигрывать в любом случае и дело за этим не стало. Красивая крупная победа команды «Лейпциг» со счетом 5:0. В этой голевой феерии главное место отводится стараниям Тимо Вернера. На счету нападающего «Лейпцига» хет-трик. Всего за один тур немцу удалось сократить разрыв со своим конкурентом до 3 пунктов. В копилке форварда «быков» теперь 24 забитых мяча.

Достижение впечатляющее! Если такими темпами играть дальше, то нас ожидает интересная развязка в споре бомбардиров. Кто кого! Левандовски или Вернер! Ждем с нетерпением следующего тура чемпионата немецкой Бундеслиги.