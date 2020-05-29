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«Шальке» — «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

29 мая 2020, 08:49

«Шальке» и «Вердер» сыграют в 29 туре немецкой Бундеслиги 30 мая 2020 года. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Шальке»

«Горняки» сейчас находятся в затяжном игровом и психологическом кризисе, который не дает им возможности показывать качественный футбол и добиваться положительных результатов.

После возобновления чемпионата команда Давида Вагнера проиграла все три матча с общим счетом 1:9. После разгромных поражений от «Боруссии» (0:4) и «Аугсбурга» в прошлом туре «Шальке» уступил в гостях «Фортуне» (1:2).

«Вердер»

Клуб из Бремена пытается покинуть зону прямого вылета, но пока делает это безуспешно. Отрыв в пять очков от «Фортуны» сохраняется.

На прошлых выходных «Вердер» отметился минимальной победой над «Фрайбургом» (1:0), после чего, разделил очки с Менхенгладбахом в домашней встрече (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шальке» — 2.560
  • Ничья – 3.430
  • Победит «Вердер» — 2.840

Статистика

  • В матче первого круга «Вердер» проиграл дома «Шальке» (1:2).
  • «Вердер» выиграл 4 из 5 последних очных встреч у «Шальке».
  • «Шальке» проиграл 5 из 6 предыдущих домашних матча в Бундеслиге.

Прогноз

На первый план в этом противостоянии может выйти мотивация, которая выше у гостей. В каждом матче «Вердер» до последнего сражается за очки, чего не скажешь про «Шальке», который играет «спустя рукава».

Предлагаем заиграть ставку Ф2(0), за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 2.060.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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8t2cj8tgjbqa
29 мая в 13:37
Шальке выиграет противостояние у Вердера.
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