«Шальке» — «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Шальке» и «Вердер» сыграют в 29 туре немецкой Бундеслиги 30 мая 2020 года. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.
«Шальке»
«Горняки» сейчас находятся в затяжном игровом и психологическом кризисе, который не дает им возможности показывать качественный футбол и добиваться положительных результатов.
После возобновления чемпионата команда Давида Вагнера проиграла все три матча с общим счетом 1:9. После разгромных поражений от «Боруссии» (0:4) и «Аугсбурга» в прошлом туре «Шальке» уступил в гостях «Фортуне» (1:2).
«Вердер»
Клуб из Бремена пытается покинуть зону прямого вылета, но пока делает это безуспешно. Отрыв в пять очков от «Фортуны» сохраняется.
На прошлых выходных «Вердер» отметился минимальной победой над «Фрайбургом» (1:0), после чего, разделил очки с Менхенгладбахом в домашней встрече (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шальке» — 2.560
- Ничья – 3.430
- Победит «Вердер» — 2.840
Статистика
- В матче первого круга «Вердер» проиграл дома «Шальке» (1:2).
- «Вердер» выиграл 4 из 5 последних очных встреч у «Шальке».
- «Шальке» проиграл 5 из 6 предыдущих домашних матча в Бундеслиге.
Прогноз
На первый план в этом противостоянии может выйти мотивация, которая выше у гостей. В каждом матче «Вердер» до последнего сражается за очки, чего не скажешь про «Шальке», который играет «спустя рукава».
Предлагаем заиграть ставку Ф2(0), за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 2.060.