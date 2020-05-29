«Шальке» — «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 мая 2020, 08:49

«Шальке» и «Вердер» сыграют в 29 туре немецкой Бундеслиги 30 мая 2020 года. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Шальке»

«Горняки» сейчас находятся в затяжном игровом и психологическом кризисе, который не дает им возможности показывать качественный футбол и добиваться положительных результатов.

После возобновления чемпионата команда Давида Вагнера проиграла все три матча с общим счетом 1:9. После разгромных поражений от «Боруссии» (0:4) и «Аугсбурга» в прошлом туре «Шальке» уступил в гостях «Фортуне» (1:2).

«Вердер»

Клуб из Бремена пытается покинуть зону прямого вылета, но пока делает это безуспешно. Отрыв в пять очков от «Фортуны» сохраняется.

На прошлых выходных «Вердер» отметился минимальной победой над «Фрайбургом» (1:0), после чего, разделил очки с Менхенгладбахом в домашней встрече (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шальке» — 2.560

Ничья – 3.430

Победит «Вердер» — 2.840

Статистика

В матче первого круга «Вердер» проиграл дома «Шальке» (1:2).

«Вердер» выиграл 4 из 5 последних очных встреч у «Шальке».

«Шальке» проиграл 5 из 6 предыдущих домашних матча в Бундеслиге.

Прогноз

На первый план в этом противостоянии может выйти мотивация, которая выше у гостей. В каждом матче «Вердер» до последнего сражается за очки, чего не скажешь про «Шальке», который играет «спустя рукава».

Предлагаем заиграть ставку Ф2(0), за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 2.060.