«Лацио» — «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 28 туре итальянской Серии A «Лацио» в Риме примет «Фиорентину». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.
«Лацио»
Чемпионские амбиции «Лацио» ощутимо пошатнулись по итогам прошлого тура Серии A. Команда Симоне Индзаги обыгрывала в гостях «Аталанту» со счетом 2:0, но в итоге не набрала даже одно очка – поражение 2:3.
Этим подарком любезно воспользовался «Ювентус», оторвавшийся от прямого конкурента в борьбе за скудетто уже на четыре пункта. Уступив в Бергамо, «Орлы» прервали серию из 21 поединка в чемпионате без поражений.
«Фиорентина»
Отсутствие стабильности и много мировых матчей помешали «Фиалкам» в этом сезоне претендовать на зону еврокубков.
Коллектив из Флоренции сейчас идет на 13 строчке, имея перевес над зоной вылета в шесть очков.
После выхода из карантина «Фиорентина» принимала дома «Брешию» и довольствовались только ничейным результатом (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» — 1.602
- Ничья – 4.180
- Победит «Фиорентина» — 5.840
Статистика
- В первом круге «Лацио» победил «Фиорентину» в гостях (2:1).
- «Лацио» не проигрывает «Фиорентине» в шести матчах кряду.
- Три последних матча «Фиорентины» в чемпионате завершились вничью.
Прогноз
В этой встрече римляне будут стремиться реабилитироваться за поражение в Бергамо. Поэтому, подопечные Индзаги должны сыграть с максимальной самоотдачей, нацеленной на атаку.
У «Фиорентины» есть заметные проблемы в обороне, но атакующий потенциал «Фиалок» нельзя недооценивать. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТБ(2,5) можно сделать с коэффициентом 1.657.