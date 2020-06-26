«Лацио» — «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:35

В 28 туре итальянской Серии A «Лацио» в Риме примет «Фиорентину». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Лацио»

Чемпионские амбиции «Лацио» ощутимо пошатнулись по итогам прошлого тура Серии A. Команда Симоне Индзаги обыгрывала в гостях «Аталанту» со счетом 2:0, но в итоге не набрала даже одно очка – поражение 2:3.

Этим подарком любезно воспользовался «Ювентус», оторвавшийся от прямого конкурента в борьбе за скудетто уже на четыре пункта. Уступив в Бергамо, «Орлы» прервали серию из 21 поединка в чемпионате без поражений.

«Фиорентина»

Отсутствие стабильности и много мировых матчей помешали «Фиалкам» в этом сезоне претендовать на зону еврокубков.

Коллектив из Флоренции сейчас идет на 13 строчке, имея перевес над зоной вылета в шесть очков.

После выхода из карантина «Фиорентина» принимала дома «Брешию» и довольствовались только ничейным результатом (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» — 1.602

Ничья – 4.180

Победит «Фиорентина» — 5.840

Статистика

В первом круге «Лацио» победил «Фиорентину» в гостях (2:1).

«Лацио» не проигрывает «Фиорентине» в шести матчах кряду.

Три последних матча «Фиорентины» в чемпионате завершились вничью.

Прогноз

В этой встрече римляне будут стремиться реабилитироваться за поражение в Бергамо. Поэтому, подопечные Индзаги должны сыграть с максимальной самоотдачей, нацеленной на атаку.