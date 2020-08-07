«Бавария» — «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:55

В ответном поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграют «Бавария» и «Челси». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 08.08.2020.

«Бавария»

Клуб из Мюнхена успешно закончил сезон в Германии, где он взял чемпионство в Бундеслиге и кубок страны. Теперь подопечные Ханс-Диттера Флика переключаются на Лигу Чемпионов, где эта команда рассматривается в качестве главного претендента на титул.

В первом противостоянии против «Челси» «Бавария» добилась убедительной победе в Лондоне (3:0). Таким образом, «Красная машина» выиграла все семь матчей в текущем сезоне этого турнира.

«Челси»

Шансы «Челси» отыграться в Мюнхене выглядят весьма призрачно. Домашнее поражение с тремя пропущенными голами фактически лишило команду Фрэнка Лэмпарда на продолжение борьбы.

К тому же, на финише сезона в Англии «Аристократы» показали не лучшие результаты. Они пропустили на третье место в АПЛ « МЮ », а в финале кубка проиграли «Арсеналу», хоть и первыми открыли счет в матче (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» — 1.395

Ничья – 5.400

Победит «Челси» — 7.490

Статистика

«Бавария» забивала минимум 3 гола в 6 из 7 последних матчах Лиги Чемпионов

Ставка на ТБ (2,5) сыграла в 7 из 8 предыдущих матчах «Баварии» в турнире.

(2,5) сыграла в 7 из 8 предыдущих матчах «Баварии» в турнире. «Бавария» не проигрывала в 5 предыдущих матчах против «Челси» в основное время.

Прогноз

Для «Челси» этот сезон уже де-факто завершен. К тому же, в этом матче гостям не поможет группа ключевых футболистов.

У «Баварии» победная серия из семи поединков в Лиге Чемпионов, в которых команда забивает много и регулярно. При таком раскладе ставка на Ф1(-1) с коэффициентом 1.595 выглядит весьма перспективно.