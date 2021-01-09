Прогноз на матч «Аугсбург» — «Штутгарт»: ставки на матч БК Pinnacle

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09 января 2021, 15:15

Букмекер Pinnacle предложил выгодные котировки на матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором 10 января сыграют «Аугсбург» и «Штутгарт».

«Аугсбург»

«Аугсбург» — десятая команда в турнирной таблице чемпионата Германии. В текущем сезоне «фуггеры» одержали пять побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели пять поражений.

В прошлом туре команда с минимальным счетом обыграла в гостях «Кельн» (1:0). Дома «Аугсбург» не побеждает на протяжении четырех поединков кряду.

«Штутгарт»

«Штутгарт» располагается вслед за ближайшим соперником в рейтинге, имея в активе 18 очков. «Швабы» не побеждали в трех прошлых турах – поражения от «Лейпцига» (0:1) и «Вольфсбурга» (0:1), а также ничья в матче с «Унионом» (2:2).

В семи гостевых поединках «Штутгарт» одержал четыре победы, дважды сыграл вничью и потерпел только одно поражение.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» — 3.490

Ничья – 3.630

Победит «Штутгарт» — 2.170

Статистика

В трех прошлых матчах «Аугсбурга» прошла ставка на ТМ(2,5)

«Штутгарт» проиграл 5 из 6 последних гостевых матча против «Аугсбурга»

«Аугсбург» не побеждал в четырех прошлых матчах на своем поле

«Штутгарт» не проигрывал в четырех из пяти последних выездных встречах

Прогноз

В этом противостоянии мы предлагаем сделать ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.721 в букмекерской конторе Pinnacle.

«Аугсбург» и «Штутгарт» являются прямыми конкурентами в турнирной таблице, поэтому в очной встрече оппоненты сыграют на максимальный результат