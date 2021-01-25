«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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25 января 2021, 10:29

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч 20-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Арсенал», который состоится 26 января 2021 года.

«Саутгемптон»

В прошлом туре АПЛ «Саутгемптон» уступил в гостях «Лестер» (0:2). Так «святые» прервали серию из трех матчей кряду без поражений, в ходе которой они обыграли «Ливерпуль» (1:0), а также разделили очки с «Вест Хэмом» (0:0) и «Фулхэмом» (0:0).

В турнирной таблице чемпионата «Саутгемптон» занимает десятое место, набрав 29 очков. В девяти домашних играх хозяева одержали пять побед – одна ничья и три поражения.

«Арсенал»

За пять прошлых туров АПЛ «Арсенал» набрал 13 из 15 возможных очков. Лондонская команда обыграла «Ньюкасл» (3:0), «Вест Бромвич» (4:0), «Брайтон» (1:0) и «Челси» (3:1), а также сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).

Стремительный прогресс позволил лондонцам подняться на 11-е место в турнирной таблице. В девяти выездных матчах чемпионата «Арсенал» показал такие результаты: четыре победы, одна ничья и четыре поражения.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» — 3.260

Ничья – 3.440

Победит «Арсенал» — 2.350

Статистика

«Саутгемптон» выиграл три прошлых матча на своем поле

У «Арсенала» три победы в пяти предыдущих выездных поединках

В шести прошлых матчах «Саутгемптона» прошла ставка на ТМ(2,5)

«Арсенал» не пропускал голы в четырех предыдущих турах АПЛ

Прогноз

Разместить ставку на тотал меньше (2,5) голов букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.941. «Саутгемптон» и «Арсенал» надежно оборонялись в прошлых турах. К тому же, в очных встречах команд редко фиксируется большое количество забитых мячей.