«Атлетико» — «Атлетик»: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Атлетико»
Команда Диего Симеоне принялась стабильно терять очки в чемпионате Испании. В четырех прошлых турах лидер смог победить только в гостях «Вильярреал», а перед этим взять только один зачетный пункт в двух встречах против «Леванте» — ничья (1:1) в гостях и домашнее поражение (0:2).
Седьмого марта «матрасники» были близки к тому, чтобы окончательно отцепить «Реал» в чемпионской гонке, но удержать победный счет им не удалось (1:1). Пока отрыв «Атлетико» от «Барселоны» составляет три очка.
«Атлетик»
Команда из Бильбао не знает горечи поражения на протяжении девяти матчей во всех турнирах. В этот период «львы» пробились в финал Кубка Испании, обыграв «Леванте» в дополнительных таймах (2:1).
В чемпионате «Атлетик» тоже стабильно берет очки и базируется на восьмом месте в турнирной таблице. По итогам прошлого тура Ла Лиги команда пополнила свой актив на три балла, обыграв дома «Гранаду» со счетом 2:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико» — 1.800
- Ничья – 3.390
- Победит «Атлетик» — 5.790
Статистика
- «Атлетико» выиграл пять прошлых домашних матча у «Атлетика»
- В пяти прошлых матчах «Атлетико» сыграла ставка на ТМ(2,5)
- В четырех предыдущих поединках «Атлетика» случался обмен голами
Прогноз
На этот матч клуб из Мадрида должен выйти с максимальной концентрацией. Потеря очков может заметно пошатнуть лидирующие позиции «Атлетико», который пытается настигнуть «Барселона».
Клуб из Бильбао стабильно терпит неудачи на поле соперника. Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев с коэффициентом 1.800 в БК Pinnacle.