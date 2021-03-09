«Атлетико» — «Атлетик»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:25

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне принялась стабильно терять очки в чемпионате Испании. В четырех прошлых турах лидер смог победить только в гостях «Вильярреал», а перед этим взять только один зачетный пункт в двух встречах против «Леванте» — ничья (1:1) в гостях и домашнее поражение (0:2).

Седьмого марта «матрасники» были близки к тому, чтобы окончательно отцепить «Реал» в чемпионской гонке, но удержать победный счет им не удалось (1:1). Пока отрыв «Атлетико» от «Барселоны» составляет три очка.

«Атлетик»

Команда из Бильбао не знает горечи поражения на протяжении девяти матчей во всех турнирах. В этот период «львы» пробились в финал Кубка Испании, обыграв «Леванте» в дополнительных таймах (2:1).

В чемпионате «Атлетик» тоже стабильно берет очки и базируется на восьмом месте в турнирной таблице. По итогам прошлого тура Ла Лиги команда пополнила свой актив на три балла, обыграв дома «Гранаду» со счетом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» — 1.800

Ничья – 3.390

Победит «Атлетик» — 5.790

Статистика

«Атлетико» выиграл пять прошлых домашних матча у «Атлетика»

В пяти прошлых матчах «Атлетико» сыграла ставка на ТМ(2,5)

В четырех предыдущих поединках «Атлетика» случался обмен голами

Прогноз

На этот матч клуб из Мадрида должен выйти с максимальной концентрацией. Потеря очков может заметно пошатнуть лидирующие позиции «Атлетико», который пытается настигнуть «Барселона».

Клуб из Бильбао стабильно терпит неудачи на поле соперника. Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев с коэффициентом 1.800 в БК Pinnacle.