«Вольфсбург» — «Шальке»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Бундеслиги «Вольфсбург» — «Шальке», который состоится 13 марта 2021 года.

«Вольфсбург»

Поражением в прошлом туре на выезде от «Хоффенхайма», «Вольфсбург» прервал свою потрясающую серию из матчей без поражений, которая длилась 10 матчей. Команда также вылетела из кубка Германии. Сейчас коллектив может быть настроен исключительно на Бундеслигу, где «Вольфсбург» имеет отличные шансы занять высокое место по окончанию сезона и даже завоевать бронзовые медали. Напомним, что команда находится на третьем месте в таблице и имеет в своем активе 45 очков.

Шестого марта «Вольфсбург» уступил в чемпионате «Хоффенхайму» (1:2), а на три дня раньше не смог пробиться в полуфинал кубка Германии, проиграв «РБ Лейпциг» (0:2).

«Шальке»

«Шальке» не может ничего сделать со своим положением. Все усилия, которые команда предпринимает для своего спасения, не приносят результатов. На данный момент отставание от спасительных мест достигает уже 11 очков, и исправить ситуацию шансов практически не остается. Коллектив находится на последнем месте и за весь сезон команда смогла набрать всего 10 очков, одержав одну победу и семь раз сыграв вничью.

Пятого марта «Шальке» разошелся миром с «Майнцом» (0:0), а 27 февраля команда разгромно проиграла «Штутгарту» (1:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» — 1.369

Ничья – 5.03

Победит «Шальке» — 10.38

Статистика

«Шальке» играет без побед уже десять матчей подряд в чемпионате.

«Вольфсбург» проиграл две последние встречи в чемпионате и кубке.

Последние три встречи команд закончились победами «Вольфсбурга».

«Шальке» выиграл один из последних десяти выездных матчей во всех турнирах.

Прогноз

Поставить на победу «Вольфсбурга» с форой (-1.5) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.98. Хозяева находятся в отличной форме и последние два поражения не должны повлиять на коллектив в матче против худшей команды чемпионата.