«Арминия» — «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26 тура Бундеслиги «Арминия» — «РБ Лейпциг», который состоится 19 марта 2021 года.

«Арминия»

Команда всего на расстоянии одного очка находится от зоны вылета Бундеслиги и показывает невыразительную игру, которая в большинстве случаев заканчивается потерей очков. Коллектив не может преодолеть свои неудачи, которые впоследствии могут привести к понижению в классе, чего очень не хотелось бы болельщикам клуба и руководству.

14 марта «Арминия» обыграла на выезде «Байер» (2:1), а десятого числа уступила «Вердеру» из Бремена в перенесенном матче 20 тура Бундеслиги (0:2).

«РБ Лейпциг»

Совсем недавно, команда не смогла пройти в четвертьфинал Лиги Чемпионов, дважды уступил со счетом (0:2) не самому сильному на данный момент «Ливерпулю». Тем не менее, коллектив продолжает бороться с «Баварией» за чемпионство в Германии, хоть и уступает сейчас четыре очка мюнхенскому клубу. Тем интереснее будет развязка, а многие эксперты получат ответ на вопрос о том, готов ли Нагельсман возглавить более статусный клуб.

14 марта «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» из Франкфурта не смогли выявить победителя (1:1), а десятого числа команда проиграла ответный матч «Ливерпулю» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арминия» — 9.76

Ничья – 5.09

Победит «РБ Лейпциг» — 1.375

Статистика

«Арминия» выиграла две игры из десяти последних

«РБ Лейпциг» выиграл последние три выездные игры в Бундеслиге со счетом (3:0)

В первом круге чемпионата в матче между командами победу одержал «РБ Лейпциг» (2:1)

Четыре из пяти матчей «Арминии» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить победу «РБ Лейпциг» с форой (-1.5) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.01. Гости очень мотивированы на борьбу за золото Бундеслиги и обладает более качественными игроками, поэтому у «Арминии» очень мало шансов забрать очки в этой встрече.