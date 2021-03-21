«Веллингтон Феникс» — «Мельбурн Виктори»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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21 марта 2021, 12:06

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч чемпионата Австралии «Веллингтон Феникс» — «Мельбурн Виктори», который пройдет 24 марта 2021 года.

«Веллингтон Феникс»

«Веллингтон» Феникс» базируется на десятом месте рейтинга австралийской Лиги А. В активе команды три победы и три ничьи, при шести поражениях. Эти результаты принесли клубу 12 очков и актуальное десятое место в турнирной таблице.

После двух побед кряду, которые были оформлены в матчах с «Ньюкасл Джетс» (2:0) и «Перт Глори» (3:0), «Веллингтон Феникс» проиграл в гостях ВС «Уондерерс» (4:3), а также разделил очки с «Брисбен Роар».

«Мельбурн Виктори»

«Мельбурн Виктори» на данный момент является главным аутсайдером чемпионата Австралии. В 11 проведенных турах команда одержала две победы и одну ничью, потерпев восемь поражений. Набрав семь очков, клуб занял последнее место в турнирной таблице.

В трех турах кряду «Мельбурн Виктори» не набирал очки, уступив таким соперникам: «»Вестерн Юнайтед» (3:4), «Мельбурн Сити» (0:6) и «Аделаида Юнайтед» (1:3). Во всех этих матчах прошла ставка на ТБ (2,5).

Статистика

«Веллингтон Феникс» не проигрывал в трех домашних матчах кряду – две ничьи и одна победа

Семь поражений потерпел «Мельбурн Виктори» в 10 последних гостевых поединках во всех турнирах

«Веллингтон Феникс» не проигрывал в трех прошлых домашних матчах против «Мельбурн Виктори» — две победы и одна ничья

Прогноз

Разместить ставку на победу «Мельбурн Виктори» букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.819. Хозяева матча результативней играют в атаке (17 голов против 11 у соперника), а также надежней обороняются (19 пропущенных мячей против 26 у «Мельбурн Виктори»).