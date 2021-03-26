Чехия – Бельгия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Чехия — Бельгия, который состоится 27 марта 2021 года.

Чехия

Чешская сборная отлично провела матчи Лиги Наций в прошлом году и с надеждой ожидала квалификацию на чемпионат мира 2022 года. Команда рассчитывает посетить этот турнир, так как в последнее время чехи перестали быть постоянными участниками крупных международных событий. В этом матче их ждет настоящее испытание против звездного соперника.

Первый матч квалификации сборная Чехии уверенно выиграла, разгромив на выезде команду Эстонии (6:2).

Бельгия

От сборной Бельгии уже давно ожидают ярких выступлений во всех турнирах, где она участвует. Это совсем неудивительно, ведь эту страну представляют звезды мирового футбола из самых сильных клубов континента. Матч с чехами станет одним из ключевых во всем отборе в плане борьбы за выход на ЧМ -2022.

Первый поединок отбора сборная Бельгии провела дома и без особых проблем одолела команду Уэльса (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Чехия – 4.87

Ничья – 3.82

Победит Бельгия — 1.719

Статистика

Бельгия выиграла восемь поединков из последних десяти во всех турнирах

Чешская сборная побеждает уже три матча подряд

Бельгия забивает более чем в 20 выездных матчах подряд

Сборные выиграли по две встречи каждая, за последние четыре противостояния между ними

Прогноз

Поставить на победу сборной Бельгии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.719. Гости нынешнего поединка подходят к нему без потерь и готовы укрепить свое лидерство в группе, выйдя на единоличное первое место.