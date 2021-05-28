«Понферрадина» – «Мальорка»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Понферрадина» – «Мальорка», который состоится 30 мая 2021 года.

«Понферрадина»

«Понферрадина» провалила заключительные матчи чемпионата и смогла набрать всего три очка из последних пяти поединков. Коллектив идет на восьмом месте, но не имеет шансов попасть в плей-офф, а поэтому просто доигрывает сезон и не имеет дополнительной мотивации. Тренерский штаб может проверить свой состав против сильного соперника и показать красивый футбол.

24 мая «Понферрадина» проиграла «Сабаделю» (0:2), а 18 числа крупно уступила на своем поле «Эспаньолу» (1:4).

«Мальорка»

«Мальорка» уже гарантировала себе место в Примере и вновь вернется в сильнейший чемпионат Испании. Коллектив, как и «Эспаньол» провели сильный и уверенный сезон, а теперь могут готовиться к более сильным соперникам. Наверняка, команда захочет выиграть эту встречу и опередить «Эспаньол», от которого отстает всего на одно очко.

23 мая «Мальорка» обыграла «Сарагосу» (2:1), а 18 числа на выезде оказалась сильнее «Тенерифе» (0:1). Оба матча прошли в рамках Сегунды.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Понферрадина» – 5.63

Ничья – 3.74

Победит «Мальорка» – 1.689

Статистика

«Мальорка» проиграла два матча из последних десяти встреч, а «Понферрадина» уступила пять раз

Пять последних выездных матчей «Мальорки» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Мальорка» выиграла четыре последних матчей у «Понферрадины»

Пять из семи последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на «Мальорку», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.689. Гости откровенно сильнее своего соперника и находятся в хорошей форме и настроении. «Понферрадина» не справится с давлением одного из лидеров Сегунды.