«Арарат» — «Ширак»

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вчера, 15:43

«Арарат»

«Арарат» рискует выпасть из борьбы за еврокубки по итогам нынешнего сезона. В двух последних турах зафиксированы поражения от «Урарту» (0:2) и «Алашкерта» (0:1). Из-за этого команда опустилась на пятую позицию. Отставание от третьего места, которое дает право принять участие в Лиге Европы составляет один балл.

«Ширак»

«Ширак» уже никаких турнирных задач по итогам нынешнего национального первенства не решает. Команда идет на девятом месте и вынуждена будет сыграть в рамках плей-офф борьбы за выживание, чтобы сохранить за собой место в элитном дивизионе. В двух последних встречах зафиксированы поражения от «Ноа» (0:3) и «Пюника» (1:5).

Информация для ставок

Победит «Арарат» — 1,26

Ничья – 6,15

Победит «Ширак» — 9,15

Прогноз

«Арарат» является фаворитом предстоящего поединка. Команде крайне важно набрать три очка, чтобы продолжить борьбу за место в тройке чемпионата Армении. Мы считаем, что класс хозяев поля позволит им действовать первым номером на протяжении всего поединка и одержать уверенную победу с разницей в два и более голов. Сделать ставку на минусовую фору -1,5 мяча на хозяев можно с котировкой 1,65.

Рассчитывать на закрытую игру в этом противостоянии мы не можем. «Шираку» нечего терять, но при этом команда должна найти свою игру, так как совсем скоро ей предстоит матчи плей-офф за право остаться в Премьер-Лиге на следующий сезон. Ожидаем, что игра раскроется и мы станем свидетелями результативного поединка.