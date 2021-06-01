Нидерланды – Шотландия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на товарищеский матч Нидерланды – Шотландия, который состоится второго июня 2021 года.
Нидерланды
В 10 прошлых матчах во всех турнирах Нидерланды показали такие результаты: четыре победы, три ничьи и три поражения. Последние официальные поединки команда провела в отборочном цикле к ЧМ-2022. После стартового поражения в гостях от Турции (2:4) голландская сборная смогла уверенно победить команды Латвии (2:0) и Гибралтара (7:0).
В домашних играх Нидерланды не уступают на протяжении трех матчей. В двух поединках данной серии выиграла ставка на ТМ(2,5) голов.
Шотландия
В активе Шотландии только одна победа в пяти предыдущих поединках во всех соревнованиях. Оформила ее команда в домашней игре против Фарерских островов (4:0) в рамках отборочной кампании к Чемпионату Мира. Также шотландцы в квалификации дважды сыграли вничью, разделив очки со сборными Австрии (2:2) и Израиля (1:1).
Отметим, что в трех предыдущих выездных играх Шотландия не побеждала – два поражения и она ничья. Все эти матчи завершились выигрышем ставки на ТМ(2,5) голов.
Котировки БК Pinnacle
- Победят Нидерланды – 1.423
- Ничья – 4.610
- Победит Шотландия – 7.280
Статистика
- Шотландия не забивала голы в 5 гостевых матчах на поле Нидерландов
- Нидерланды выиграли 4 предыдущих встречи против Шотландии
- В 2 прошлых дуэлях соперников выиграла ставкам ТМ(2,5)
Прогноз
Сыграть ставку на тотал меньше (3) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.813. Шотландия редко забивает в очных встречах с Нидерландами, которые в домашних играх не пропускали больше одного гола в девяти поединках подряд.