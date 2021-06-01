Нидерланды – Шотландия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 12:35

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на товарищеский матч Нидерланды – Шотландия, который состоится второго июня 2021 года.

Нидерланды

В 10 прошлых матчах во всех турнирах Нидерланды показали такие результаты: четыре победы, три ничьи и три поражения. Последние официальные поединки команда провела в отборочном цикле к ЧМ -2022. После стартового поражения в гостях от Турции (2:4) голландская сборная смогла уверенно победить команды Латвии (2:0) и Гибралтара (7:0).

В домашних играх Нидерланды не уступают на протяжении трех матчей. В двух поединках данной серии выиграла ставка на ТМ(2,5) голов.

Шотландия

В активе Шотландии только одна победа в пяти предыдущих поединках во всех соревнованиях. Оформила ее команда в домашней игре против Фарерских островов (4:0) в рамках отборочной кампании к Чемпионату Мира. Также шотландцы в квалификации дважды сыграли вничью, разделив очки со сборными Австрии (2:2) и Израиля (1:1).

Отметим, что в трех предыдущих выездных играх Шотландия не побеждала – два поражения и она ничья. Все эти матчи завершились выигрышем ставки на ТМ(2,5) голов.

Котировки БК Pinnacle

Победят Нидерланды – 1.423

Ничья – 4.610

Победит Шотландия – 7.280

Статистика

Шотландия не забивала голы в 5 гостевых матчах на поле Нидерландов

Нидерланды выиграли 4 предыдущих встречи против Шотландии

В 2 прошлых дуэлях соперников выиграла ставкам ТМ(2,5)

Прогноз

Сыграть ставку на тотал меньше (3) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.813. Шотландия редко забивает в очных встречах с Нидерландами, которые в домашних играх не пропускали больше одного гола в девяти поединках подряд.