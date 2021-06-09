США – Коста-Рика. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:37

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Pinnacle предлагает коэффициент 5.2 на победу Коста-Рики. В случае победы США зайдет коэффициент 1.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.18.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.75. Низовой исход матча можно взять за 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

США проводит свой заключительный матч в этом месяце и в хорошем настроении уходит в отпуск. Команда проводила небольшой турнир у себя на континенте и смогла одержать победу и взять трофей. В полуфинальном матче был обыгран Гондурас (1:0), а в финале в дополнительное время сломили сопротивление Мексики (3:2). Коллектив в хорошем тонусе и готов радовать своих болельщиков и в этой игре.

Коста-Рика также участвовала в турнире, но не смогла добиться результата. В полуфинальной игре проиграли Мексике (0:1), а в игре за третье место оказались слабее Гондураса, проиграв ему по пенальти. Команда уже два года не знает вкуса побед и желает прервать эту негативную серию как можно скорее.

Информация для ставок

Выигрышная серия США дома насчитывает семь игр

дома насчитывает семь игр Коста-Рика не может одержать победу 10 матчей подряд

Предыдущая встреча команд завершилась победой США (1:0)

(1:0) Коста-Рика пропускает на выезде в 20 из 22 последних встречах

Прогноз

Товарищеский поединок, где каждая из команд будет преследовать свои цели. Мы увидим конкурентный бой и достаточно интересные тренерские задумки. Верим, что гостевая сборная сделает все, чтобы не проиграть эту встречу. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на Х2 по коэффициенту 2.26 в букмекерской конторе Pinnacle.