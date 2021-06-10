Дания – Финляндия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч групповой стадии Чемпионата Европы 2020 Дания – Финляндия, который состоится 12 июня 2021 года.
Дания
Сборная Дании сейчас находится на ходу и станет опасным соперником для всех команд группы без исключения. Команда имеет лидера – Кристиана Эриксена, который способен повести команду за собой и привести к результату. В матче с Финляндией, датчанам нужно набирать максимум очков, ведь в следующих турах соперники будут определенно сильнее.
6 июня сборная Дании обыграла команду Боснии и Герцеговины (2:0) в товарищеском матче, а второго числа сыграла вничью со сборной Германии (1:1).
Финляндия
Финляндия является новичком Чемпионата Европы и сыграет на таком крупном турнире первый раз в истории. Для коллектива попадание на ЕВРО уже считается большим достижением, поэтому финны будут выступать без особенного груза ответственности за результат. В матче с Данией, команда сыграет от обороны и попытается набрать первые очки в группе B.
4 июня Финляндия проиграла на своем поле товарищеский матч Эстонии (0:1), а 29 мая проиграла команде Швеции (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Дания – 1.462
- Ничья – 4.26
- Победит Финляндия – 9.38
Статистика
- Финляндия не может выиграть уже шесть поединков подряд
- Дания одержала победы в восьми из десяти последних встреч во всех турнирах
- Финляндия проиграла четыре из пяти последних матчей датчанам
- Четыре из пяти личных встреч между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу Дании с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.833. Финны не имеют опыта игры на таких больших турнирах, поэтому Дания выглядит большим фаворитом в этом матче, который сумеет одержать уверенную победу.