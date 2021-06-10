Дания – Финляндия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 13:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч групповой стадии Чемпионата Европы 2020 Дания – Финляндия, который состоится 12 июня 2021 года.

Дания

Сборная Дании сейчас находится на ходу и станет опасным соперником для всех команд группы без исключения. Команда имеет лидера – Кристиана Эриксена, который способен повести команду за собой и привести к результату. В матче с Финляндией, датчанам нужно набирать максимум очков, ведь в следующих турах соперники будут определенно сильнее.

6 июня сборная Дании обыграла команду Боснии и Герцеговины (2:0) в товарищеском матче, а второго числа сыграла вничью со сборной Германии (1:1).

Финляндия

Финляндия является новичком Чемпионата Европы и сыграет на таком крупном турнире первый раз в истории. Для коллектива попадание на ЕВРО уже считается большим достижением, поэтому финны будут выступать без особенного груза ответственности за результат. В матче с Данией, команда сыграет от обороны и попытается набрать первые очки в группе B.

4 июня Финляндия проиграла на своем поле товарищеский матч Эстонии (0:1), а 29 мая проиграла команде Швеции (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Дания – 1.462

Ничья – 4.26

Победит Финляндия – 9.38

Статистика

Финляндия не может выиграть уже шесть поединков подряд

Дания одержала победы в восьми из десяти последних встреч во всех турнирах

Финляндия проиграла четыре из пяти последних матчей датчанам

Четыре из пяти личных встреч между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Дании с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.833. Финны не имеют опыта игры на таких больших турнирах, поэтому Дания выглядит большим фаворитом в этом матче, который сумеет одержать уверенную победу.