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Дания – Финляндия: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 13:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч групповой стадии Чемпионата Европы 2020 Дания – Финляндия, который состоится 12 июня 2021 года.

Дания

Сборная Дании сейчас находится на ходу и станет опасным соперником для всех команд группы без исключения. Команда имеет лидера – Кристиана Эриксена, который способен повести команду за собой и привести к результату. В матче с Финляндией, датчанам нужно набирать максимум очков, ведь в следующих турах соперники будут определенно сильнее.

6 июня сборная Дании обыграла команду Боснии и Герцеговины (2:0) в товарищеском матче, а второго числа сыграла вничью со сборной Германии (1:1).

Финляндия

Финляндия является новичком Чемпионата Европы и сыграет на таком крупном турнире первый раз в истории. Для коллектива попадание на ЕВРО уже считается большим достижением, поэтому финны будут выступать без особенного груза ответственности за результат. В матче с Данией, команда сыграет от обороны и попытается набрать первые очки в группе B.

4 июня Финляндия проиграла на своем поле товарищеский матч Эстонии (0:1), а 29 мая проиграла команде Швеции (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Дания – 1.462
  • Ничья – 4.26
  • Победит Финляндия – 9.38

Статистика

  • Финляндия не может выиграть уже шесть поединков подряд
  • Дания одержала победы в восьми из десяти последних встреч во всех турнирах
  • Финляндия проиграла четыре из пяти последних матчей датчанам
  • Четыре из пяти личных встреч между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Дании с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.833. Финны не имеют опыта игры на таких больших турнирах, поэтому Дания выглядит большим фаворитом в этом матче, который сумеет одержать уверенную победу.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 15:34
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является Финляндия
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:40
Победа Дании
shlomo
shlomo
сегодня в 13:23
Дания не проиграет
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