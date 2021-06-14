Украина – Северная Македония: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Украина – Северная Македония, который состоится 17 июня 2021 года.

Украина

Сборная Украины заметно прибавила в качестве игры при Андрее Шевченко и итальянских специалистах в тренерском штабе. Команда неплохо провела первый поединок ЧЕ 2020 против Нидерландов, несмотря на поражение. Коллектив играет очень сплоченно и является одним из фаворитов на выход из этой группы. Украина обязана побеждать Северную Македонию, если рассчитывает на продолжение турнира.

13 июня Украина проиграла в тяжелом матче Нидерландам (2:3), а четвертого числа крупно обыграла Кипр (4:0) в товарищеском матче.

Северная Македония

Северная Македония является новичком Чемпионатов Европы, и первый матч в группе, команда закономерно проиграла, показав при этом не самый плохой футбол. В нынешнем матче, коллективу придется очень сложно, ведь практически на всех позициях, команда проигрывает в классе украинцам. Тем не менее, болельщики этой страны ждут от команды борьбы до последней минуты и качественного футбола.

13 июня Северная Македония проиграла Австрии (1:3), а четвертого числа в товарищеском поединке крупно обыграла Казахстан (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Украина – 1.649

Ничья – 3.96

Победит Северная Македония – 6.04

Статистика

Украина проиграла четыре матча из последних десяти встреч, а Северная Македония проиграла три поединка

Четыре последних матча между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Украина не уходит без забитого мяча уже семь матчей подряд

Украина выиграла два матча, а Северная Македония одержала одну победу при одном ничейном результате в личных встречах команд

Прогноз

Поставить на Украину, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.649. Команда Андрея Шевченко является безоговорочным фаворитом в этой встрече и вероятнее всего, сможет одержать уверенную победу, которая продвинет их по таблице группы С.