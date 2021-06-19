Украина – Австрия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Украина – Австрия, который состоится 21 июня 2021 года.

Украина

После достойного первого тура, который сборная Украины все же проиграла, команда смогла настроиться и набрать очки уже в следующем матче. Нынешний матч с Австрией станет для команды решающим в плане борьбы за плей-офф. Интересный матч ждет не только болельщиков команд, но также будет интересен и для нейтральных зрителей.

17 июня Украина обыграла Северную Македонию (2:1), а 13 числа команда уступила в красивом матче Нидерландам (2:3).

Австрия

Сборная Австрии смогла одолеть соперника в первом туре группового этапа, но потерпели поражение от Нидерландов и теперь подходят к матчу с Украиной в равных условиях для обеих команд. Австрийцы имеют несколько лидеров в лице Алабы и Арнаутовича, которые поведут команду за собой, в борьбе за выход в плей-офф.

13 июня сборная Австрии оказалась сильнее Северной Македонии (3:1), а 17 числа уступила Нидерландам (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Украина – 3.66

Ничья – 2

Победит Австрия – 3.82

Статистика

Украина смогла выиграть только три игры из последних десяти поединков, в то время как Австрия одержала четыре победы

Три последних матча сборной Украины закончились тоталом больше 2.5 мячей

Обе встречи Австрии и Украины закончились тоталом больше 2.5 мячей и исходом «обе забьют»

Сборная Украины забивает уже восемь матчей подряд

Прогноз

Поставить на Украину с форой (0), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Данный матч станет решающим для обеих команд и вероятнее всего, немного больше повезет украинцам. Предполагаем победу сборной Украины в один мяч.