Украина – Австрия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Украина – Австрия, который состоится 21 июня 2021 года.
Украина
После достойного первого тура, который сборная Украины все же проиграла, команда смогла настроиться и набрать очки уже в следующем матче. Нынешний матч с Австрией станет для команды решающим в плане борьбы за плей-офф. Интересный матч ждет не только болельщиков команд, но также будет интересен и для нейтральных зрителей.
17 июня Украина обыграла Северную Македонию (2:1), а 13 числа команда уступила в красивом матче Нидерландам (2:3).
Австрия
Сборная Австрии смогла одолеть соперника в первом туре группового этапа, но потерпели поражение от Нидерландов и теперь подходят к матчу с Украиной в равных условиях для обеих команд. Австрийцы имеют несколько лидеров в лице Алабы и Арнаутовича, которые поведут команду за собой, в борьбе за выход в плей-офф.
13 июня сборная Австрии оказалась сильнее Северной Македонии (3:1), а 17 числа уступила Нидерландам (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Украина – 3.66
- Ничья – 2
- Победит Австрия – 3.82
Статистика
- Украина смогла выиграть только три игры из последних десяти поединков, в то время как Австрия одержала четыре победы
- Три последних матча сборной Украины закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Обе встречи Австрии и Украины закончились тоталом больше 2.5 мячей и исходом «обе забьют»
- Сборная Украины забивает уже восемь матчей подряд
Прогноз
Поставить на Украину с форой (0), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Данный матч станет решающим для обеих команд и вероятнее всего, немного больше повезет украинцам. Предполагаем победу сборной Украины в один мяч.