«Шахтер» Солигорск – «Лудогорец»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:50

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч квалификации Лиги Чемпионов «Шахтер» Солигорск – «Лудогорец», который состоится 13 июля 2021 года.

«Шахтер» Солигорск

«Шахтер» уступил сопернику в гостевом матче с минимальным счетом (0:1). Это поражение стало для клуба из Солигорска первым за семь предыдущих поединков во всех турнирах. В текущем розыгрыше чемпионата Беларуси действующий победитель лиги уверенно лидирует в турнирной таблице с такими показателями: 13 побед и одна ничья. К вышесказанному добавим, что в 14 последних матчах на своем поле «Шахтер» не пропускал больше одного мяча.

«Лудогорец»

«Лудогорец» с трудом, но все же оправдал статус фаворита в первой встрече против «Шахтера». Единственный гол в домашней игре болгарский чемпион организовал в компенсированное время (1:0), тем самым повысив собственные шансы на проход в следующий раунд квалификации Лиги Чемпионов УЕФА . Отметим, что прошлый розыгрыш чемпионата Болгарии «Лудогорец» завершил на первом месте, продемонстрировал следующие результаты: 22 победы, четыре ничьи и пять поражений.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтер» — 4.100

Ничья – 3.260

Победит «Лудогорец» — 2.000

Информация для ставок

В 5 из 6 прошлых матчах «Шахтера» выиграла ставка ТМ(2,5)

«Лудогорец» не побеждал в 4 из 6 предыдущих гостевых играх во всех турнирах

«Шахтер» не пропускал голы в 3 из 4 последних матчах на своем поле

Прогноз

«Шахтер» на своем поле надежно играет в защите, мало что позволяя соперникам у собственных ворот. «Лудогорец» же не показал результативной игры в атаке в первом матче, поэтому от этого противостояния ждать голевого формата не приходится. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на тотал меньше (2,5) голов можно разместить по коэффициенту 1.819.