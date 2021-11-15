Нидерланды – Норвегия. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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15 ноября 2021, 15:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Нидерланды – Норвегия, который состоится 16 ноября 2021 года

Нидерланды

Команда Нидерландов из-за потери очков в прошлом матче не гарантировала себе первое место в группе, а при определенных исходах может и вовсе не выйти из группы. Сейчас коллектив идет на первом месте с 20 очками, но вынужден побеждать в предстоящем поединке, чтобы получить прямую путевку в Катар. У Нидерландов лучшая статистика забитых и пропущенных мячей (31:8), что может им гарантировать преимущество над соперниками при равенстве очков.

13 ноября Нидерланды сыграли вничью с Черногорией (2:2), а 11 октября разгромили на своем поле Гибралтар (6:0).

Норвегия

Норвегия также осложнила себе ситуацию, сыграв вничью с одним из аутсайдеров в прошлом поединке. Теперь Холланду и компании придется обыгрывать Нидерланды на выезде, чтобы гарантировать себе первое или второе место, ведь коллектив уступает Турции по дополнительным показателям. Матч между сборными обещает быть интересным с турнирной точки зрения, что подогревает к нему интерес не только для болельщиков команд, но и нейтральных зрителей.

13 ноября Норвегия сыграла вничью с Латвией (0:0), а 11 октября команда обыграла на своем поле Черногорию (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победят Нидерланды – 1.413

Ничья – 4.82

Победит Норвегия – 8.1

Статистика

Норвегия проиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах, а Нидерланды потерпели лишь одно поражение

Пять из шести последних матчей Норвегии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Нидерланды выиграли четыре из пяти последних встреч с Норвегией

Шесть из семи последних поединков между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Нидерландов с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.649. Обе команды предельно мотивированы на победу, однако хозяева смотрятся откровенно сильнее. Прогнозируем уверенную победу Нидерландов и первое место в группе.