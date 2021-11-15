Нидерланды – Норвегия. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Нидерланды – Норвегия, который состоится 16 ноября 2021 года
Нидерланды
Команда Нидерландов из-за потери очков в прошлом матче не гарантировала себе первое место в группе, а при определенных исходах может и вовсе не выйти из группы. Сейчас коллектив идет на первом месте с 20 очками, но вынужден побеждать в предстоящем поединке, чтобы получить прямую путевку в Катар. У Нидерландов лучшая статистика забитых и пропущенных мячей (31:8), что может им гарантировать преимущество над соперниками при равенстве очков.
13 ноября Нидерланды сыграли вничью с Черногорией (2:2), а 11 октября разгромили на своем поле Гибралтар (6:0).
Норвегия
Норвегия также осложнила себе ситуацию, сыграв вничью с одним из аутсайдеров в прошлом поединке. Теперь Холланду и компании придется обыгрывать Нидерланды на выезде, чтобы гарантировать себе первое или второе место, ведь коллектив уступает Турции по дополнительным показателям. Матч между сборными обещает быть интересным с турнирной точки зрения, что подогревает к нему интерес не только для болельщиков команд, но и нейтральных зрителей.
13 ноября Норвегия сыграла вничью с Латвией (0:0), а 11 октября команда обыграла на своем поле Черногорию (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победят Нидерланды – 1.413
- Ничья – 4.82
- Победит Норвегия – 8.1
Статистика
- Норвегия проиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах, а Нидерланды потерпели лишь одно поражение
- Пять из шести последних матчей Норвегии завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Нидерланды выиграли четыре из пяти последних встреч с Норвегией
- Шесть из семи последних поединков между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу Нидерландов с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.649. Обе команды предельно мотивированы на победу, однако хозяева смотрятся откровенно сильнее. Прогнозируем уверенную победу Нидерландов и первое место в группе.