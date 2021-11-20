«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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20 ноября 2021, 10:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 20 ноября 2021 года

«Уотфорд»

Команда практически находится в зоне вылета и проиграла четыре матча из последних пяти встреч. Тренерский штаб на данный момент не может решить множество игровых проблем, поэтому результаты такие низкие. Предстоящий матч с «красными дьяволами» станет испытанием для команды, которая только в этом сезоне вернулась в АПЛ . У клуба также есть изъяны в обороне, о чем говорит 19 пропущенных мячей, что является четвертым результатом снизу.

07 ноября «Уотфорд» минимально уступил на выезде «Арсеналу» (0:1), а 30 числа проиграл «Саутгемптону» (0:1). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

«Манчестер Юнайтед»

Коллектив не показывает игры, которую ждут болельщики, а в самом клубе очень сложная ситуация с тренерским штабом, который в любой момент может покинуть команду. «Манчестер Юнайтед» идет только на шестом месте с 17 очками. В последних пяти встречах чемпионата, «красные дьяволы» выиграли только один поединок, что очень разочаровывает болельщиков. Матч с аутсайдером может стать хорошим шансом немного поправить турнирное положение.

06 ноября «Манчестер Юнайтед» проиграл в дерби «Манчестер Сити» (0:2), а 30 октября коллектив уверенно обыграл на выезде «Тоттенхэм» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уотфорд» – 6.28

Ничья – 4.61

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.54

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Уотфорда» завершились исходом «обе забьют — нет»

Пять из шести последних матчей «Манчестер Юнайтед» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Уотфорда» восемь из десяти последних встреч

Семь из девяти матчей между клубами на поле «Уотфорда» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.54. Команда растеряла очень много очков и матч с командой из нижней части турнирной таблицы не должен стать проблемой. Прогнозируем успех гостей в этой встрече.