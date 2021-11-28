«Лестер» — «Уотфорд». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 ноября 2021, 12:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Уотфорд», который состоится 28 ноября 2021 года

«Лестер»

Команда Брендона Рождерса откровенно разочаровывает своих болельщиков в этом сезоне. Коллектив борется за выход из группы в Лиге Европы и имеет хорошие шансы на плей-офф, но в АПЛ все куда сложнее. Клуб идет только на 13 месте и не может выиграть уже три поединка. К матчу с одним из аутсайдеров следует отнестись серьезно, если посмотреть на последние игры оппонента и исключить недооценку.

25 ноября «Лестер» обыграл на своем поле «Легию» в Лиге Европы (3:1), а 20 числа крупно уступил «Челси» в чемпионате (0:3).

«Уотфорд»

Команд идет внизу турнирной таблицы и от зоны вылета ее отделяет всего четыре балла. Тем не менее, клуб часто приятно удивляет своих болельщиков неожиданными победами над серьезными соперниками, что в последнее время стало его «фишкой». «Уотфорд» смог заработать 13 очков, но для того, чтобы закрепиться в середине таблицы, коллективу необходимо набирать больше пунктов.

20 ноября «Уотфорд» разгромил на своем поле «Манчестер Юнайтед» (4:1), а седьмого числа минимально уступил на выезде «Арсеналу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 1.671

Ничья – 4.17

Победит «Уотфорд» – 5.39

Статистика

«Лестер» выиграл пять из десяти поединков за последнее время, а «Уотфорд» одержал победы только в трех матчах

Четыре из шести последних матчей «Уотфорда» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лестер» выиграл пять последних матчей у «Уотфорда» на своем стадионе

Прогноз

Поставить на «Лестер», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.671. Хозяева выступают не очень убедительно в чемпионате Англии, но в предстоящем матче имеют преимущество в личных встречах над соперником. Прогнозируем минимальную победу «Лестера».