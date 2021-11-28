«Осасуна» — «Эльче». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 ноября 2021, 18:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Осасуна»- «Эльче», который состоится 29 ноября 2021 года

«Осасуна»

Команда держится в середине турнирной таблицы, но давно не выигрывала в чемпионате. «Осасуна» набрала лишь два очка в последних пяти матчах, что является очень слабым результатом. Тренерскому штабу необходимо вносить срочные изменения в стартовый состав и тренировочный процесс, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить еще большего провала своей команды. В матче с «Эльче» команде не помогут два футболиста ввиду травм.

20 ноября «Осасуна» проиграла на выезде «Атлетико» Мадрид (0:1), а седьмого числа команда уступила «Реалу Сосьедад» (0:2).

«Эльче»

У «Эльче» проблемы с самого начала сезона, решить которые клуб не может до нынешнего времени. Коллектив выиграл всего два поединке в этом сезоне и закономерно занимает 18 место с 11 набранными очками. Клуб забивает крайне мало (11 голов), что является вторым снизу результатом в чемпионате Испании. В предстоящей встрече с «Осасуной», коллектив будет прилагать все усилия, чтобы добыть победу и прервать неприятную серию.

21 ноября «Эльче» проиграл «Бетису» на своем поле (0:3), а седьмого числа разошелся миром с «Мальоркой» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осасуна» – 1.862

Ничья – 3.5

Победит «Эльче» – 5

Статистика

«Осасуна» не выигрывала уже пять матчей подряд, а «Эльче» не знает побед шесть поединков

«Осасуна» не может забить уже четыре матча в чемпионате Испании

Четыре из семи последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Пять из шести последних матчей команд на поле «Осасуны» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.606. Команды находятся не в лучшей форме и не отличаются результативность. Предполагаем, что коллективы сыграют в зарытый футбол и не порадуют большим количеством голов болельщиков.