«Осасуна» — «Эльче». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Осасуна»- «Эльче», который состоится 29 ноября 2021 года
«Осасуна»
Команда держится в середине турнирной таблицы, но давно не выигрывала в чемпионате. «Осасуна» набрала лишь два очка в последних пяти матчах, что является очень слабым результатом. Тренерскому штабу необходимо вносить срочные изменения в стартовый состав и тренировочный процесс, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить еще большего провала своей команды. В матче с «Эльче» команде не помогут два футболиста ввиду травм.
20 ноября «Осасуна» проиграла на выезде «Атлетико» Мадрид (0:1), а седьмого числа команда уступила «Реалу Сосьедад» (0:2).
«Эльче»
У «Эльче» проблемы с самого начала сезона, решить которые клуб не может до нынешнего времени. Коллектив выиграл всего два поединке в этом сезоне и закономерно занимает 18 место с 11 набранными очками. Клуб забивает крайне мало (11 голов), что является вторым снизу результатом в чемпионате Испании. В предстоящей встрече с «Осасуной», коллектив будет прилагать все усилия, чтобы добыть победу и прервать неприятную серию.
21 ноября «Эльче» проиграл «Бетису» на своем поле (0:3), а седьмого числа разошелся миром с «Мальоркой» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Осасуна» – 1.862
- Ничья – 3.5
- Победит «Эльче» – 5
Статистика
- «Осасуна» не выигрывала уже пять матчей подряд, а «Эльче» не знает побед шесть поединков
- «Осасуна» не может забить уже четыре матча в чемпионате Испании
- Четыре из семи последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
- Пять из шести последних матчей команд на поле «Осасуны» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.606. Команды находятся не в лучшей форме и не отличаются результативность. Предполагаем, что коллективы сыграют в зарытый футбол и не порадуют большим количеством голов болельщиков.