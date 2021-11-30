«Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Атлетик», который состоится 01 декабря 2021 года

«Реал» Мадрид

Подопечные Карло Анчелотти вероятнее всего являются на данный момент самой стабильной командой в чемпионате Испании. В некоторых матчах коллектив испытывает проблемы, но футболистам хватает мастерства их решить и завершить поединок в свою пользу. Сейчас «сливочные» лидируют в турнирной таблице с набранными 33 очками, что на четыре пункта больше, чем у «соседей» из «Атлетико». В предстоящем матче команде не смогут помочь два травмированных футболиста.

28 ноября «Реал» Мадрид с трудом обыграл «Севилью» на своем стадионе, а 24 числа выиграл на выезде у «Шерифа» в Лиге Чемпионов (3:0).

«Атлетик»

Команда из Бильбао в последних сезонах больше разочаровывает, чем обнадеживает своих болельщиков. Вот и сейчас клуб имеет серию без побед из нескольких поединков. Это привело к тому, что «Атлетик» занимает только восьмое место с 19 очками. Тем не менее, турнирная дистанция еще длинная и у коллектива будут шансы изменить ситуацию. Тренерский штаб также беспокоит проблема с большим количеством травмированных исполнителей, которых они не смогут использовать против «королевского клуба».

26 ноября «Атлетик» сыграл в результативную ничью с «Гранадой» (2:2), а 19 числа разошелся миром с аутсайдером «Леванте» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.47

Ничья – 6.8

Победит «Атлетик» – 4.8

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Атлетика» закончились ничейным результатом

«Реал» Мадрид не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

Шесть из девяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Реал» Мадрид выиграл семь из десяти последних матчей с «Атлетиком» из Бильбао на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Реал» Мадрид с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.71. Мадридский клуб находится в хороших физических кондиция, чего нельзя сказать об их оппоненте. Прогнозируем уверенную победу «королевского» клуба в этой встрече.