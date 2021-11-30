«Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Атлетик», который состоится 01 декабря 2021 года
«Реал» Мадрид
Подопечные Карло Анчелотти вероятнее всего являются на данный момент самой стабильной командой в чемпионате Испании. В некоторых матчах коллектив испытывает проблемы, но футболистам хватает мастерства их решить и завершить поединок в свою пользу. Сейчас «сливочные» лидируют в турнирной таблице с набранными 33 очками, что на четыре пункта больше, чем у «соседей» из «Атлетико». В предстоящем матче команде не смогут помочь два травмированных футболиста.
28 ноября «Реал» Мадрид с трудом обыграл «Севилью» на своем стадионе, а 24 числа выиграл на выезде у «Шерифа» в Лиге Чемпионов (3:0).
«Атлетик»
Команда из Бильбао в последних сезонах больше разочаровывает, чем обнадеживает своих болельщиков. Вот и сейчас клуб имеет серию без побед из нескольких поединков. Это привело к тому, что «Атлетик» занимает только восьмое место с 19 очками. Тем не менее, турнирная дистанция еще длинная и у коллектива будут шансы изменить ситуацию. Тренерский штаб также беспокоит проблема с большим количеством травмированных исполнителей, которых они не смогут использовать против «королевского клуба».
26 ноября «Атлетик» сыграл в результативную ничью с «Гранадой» (2:2), а 19 числа разошелся миром с аутсайдером «Леванте» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» Мадрид – 1.47
- Ничья – 6.8
- Победит «Атлетик» – 4.8
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Атлетика» закончились ничейным результатом
- «Реал» Мадрид не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
- Шесть из девяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Реал» Мадрид выиграл семь из десяти последних матчей с «Атлетиком» из Бильбао на своем поле
Прогноз
Поставить на победу «Реал» Мадрид с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.71. Мадридский клуб находится в хороших физических кондиция, чего нельзя сказать об их оппоненте. Прогнозируем уверенную победу «королевского» клуба в этой встрече.