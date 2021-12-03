«Барселона» — «Бетис». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Барселона» — «Бетис», который состоится 04 декабря 2021 года

«Барселона»

«Сине-гранатовые» не могут вернуться в группу лидеров чемпионат Испании и до решения всех своих проблем еще далеко. Команда набрала седьмое место с 23 очками, но в последних двух матчах набрала максимум очков. Предстоящий поединок не будет простым, ведь соперник на данный момент находится выше каталонцев. В игре «Барселоне» не помогут сразу шесть футболистов ввиду различных травм.

27 ноября «Барселона» обыграла на выезде «Вильярреал» (3:1), а 23 числа в Лиге Чемпионов не смогла на своем поле дожать «Бенфику» (0:0).

«Бетис»

«Бетис» проводит качественный сезон и борется за еврокубковую зону. Переде стартом очередного тура коллектив занимает пятое место с 27 очками и постарается задержаться на этой позиции как можно дольше. Клуб имеет третий результат в чемпионате Испании по забитым мячам (25), что говорит о хорошей атакующей линии коллектива. В нынешней игре «Бетису» не смогут помочь пять игроков из-за повреждений.

1 декабря «Бетис» без проблем разобрался в кубке Испании с «CFL Alicante» (4:0), а 28 числа переиграл на своем поле «Леванте» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.52

Ничья – 4.8

Победит «Бетис» – 6.28

Статистика

Шесть из семи последних матчей «Бетиса» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Барселона» проиграла только два поединка из последних десяти встреч во всех турнирах

«Бетис» проиграл пять последних матчей «Барселоне» в чемпионате Испании

Семь последних матчей между клубами завершились тоталом больше 4.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Если посмотреть на статистику личных встреч, можно сделать вывод, что личные встречи клубов проходят очень результативно. Предполагаем, что и этот поединок порадует болельщиков забитыми мячами