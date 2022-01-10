«Вест Хэм» — «Норвич». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Норвич», который состоится 12 января 2022 года

«Вест Хэм»

Лондонский клуб старается держаться в группе лидеров и после серии неудач, в двух последних матчах одержал победы. Перед стартом очередного тура «Вест Хэм» расположился на пятом месте и набрал 34 очка и отстает на 19 пунктов от лидера «Манчестер Сити». Главной задачей команды является попадание в топ-4 по итогам сезона, которое дает право принять участие в Лиге Чемпионов на следующий сезон. Предстоящий матч с аутсайдером АПЛ дает хорошую возможность набрать важные три очка.

09 января «Вест Хэм» обыграл на своем поле «Лидс» (2:0) в кубке ФА , а первого числа обыграл на выезде «Кристал Пэлас» (3:2).

«Норвич»

«Канарейки» вновь опустились на последнюю ступеньку турнирной таблицы АПЛ и не могут набрать очки уже несколько матчей подряд. В активе клуба всего 10 набранных очков, а отставание от 17 места составляет три балла. Чтобы раньше времени не оформить понижение в Чемпионшип, «Норвичу» следует цепляться за очки в каждом матче и исправлять ситуацию. Разница мячей команды в АПЛ также оставляет желать лучшего (8:42).

09 января «Норвич» оказался сильнее «Чарльтона» (1:0) в кубке ФА , а в чемпионате 28 декабря крупно проиграл «Кристал Пэлас» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 1.286

Ничья – 5.8

Победит «Норвич» – 11.34

Статистика

«Вест Хэм» выиграл четыре из десяти последних матчей, а «Норвич» одержал три победы

«Норвич» забивал только в трех из десяти последних встречах на выезде

«Норвич» не может выиграть у «молотобойцев» уже шесть поединков подряд

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Вест Хэма» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.833. «Норвич» имеет огромные проблемы с результатами и игровой составляющей. Предполагаем, что у гостей нет шансов набрать очки в предстоящем поединке.