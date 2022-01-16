«Ливерпуль» — «Брентфорд». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Брентфорд», который состоится 16 января 2022 года

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клопа после серии побед немного сдали в результатах и в трех последних турах набрали всего два очка. «Ливерпуль» идет на третьем месте и набрал 42 очка. Отставание от «Манчестер Сити» составляет уже 14 пунктов, но у «красных» есть две игры в запасе. В предстоящем матче с новичком АПЛ команда постарается приложиться все усилия, чтобы добиться уверенной победы и продолжить борьбу за чемпионтсво.

13 января в Кубке Английской Лиги «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0), а девятого числа крупно обыграл «Шрусбери Таун» в кубке ФА (4:1).

«Брентфорд»

Коллектив пытается цепляться за очки в матчах, где это возможно и держаться ближе к середине турнирной таблицы. Это первый сезон клуба в АПЛ и главной задачей остается сохранение прописки в турнире. Перед стартом очередного тура «Брентфорд» идет на 14 месте с 23 баллами. В последних пяти турах коллектив набрал всего шесть очков и имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей.

11 января «Брентфорд» крупно проиграл «Саутгемптону» (1:4), а восьмого числа выиграл у «Порт Вэйл» в кубке ФА (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.259

Ничья – 6.6

Победит «Брентфорд» – 11.65

Статистика

«Ливерпуль» выиграл только один матч в основное время из шести последних

«Брентфорд» забивал в восьми из десяти последних поединков на выезде

Матч первого круга между клубами завершился боевой ничьей (3:3)

Три последних матча «Брентфорда» завершились исходом «обе забьють»

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.37. «Брентфорд» неуверенно играет на выезде, а матч против «Ливерпуля» несет в себе дополнительную эмоциональную нагрузку. Прогнозируем уверенную победу хозяев.