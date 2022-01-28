«Эйбар» — «Уэска». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1643377287

вчера, 16:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Эйбар» — «Уэска», который состоится 29 января 2022 года

«Эйбар»

Благодаря ошибкам прямых конкурентов, «Эйбар» после прошлого тура вышел на первое место в турнирной таблице и по дополнительным показателям опережает «Альмерию». Коллектив набрал 46 очков и достаточно много забивает (37 мячей). Чтобы сразу же не лишиться лидирующей позиции, команде нужна только победа на своем стадионе с середняком Сегунды, который находится не в самой лучшей форме.

24 января «Эйбар» переиграл на выезде «Альмерию» (2:0) в чемпионате, а 14 числа в товарищеском матче обыграл «Реал Унион» (1:0).

«Уэска»

«Уэска» редко выигрывает в последнее время и находится ближе к нижней части турнирной таблицы. Клуб набрал только пять очков в пяти турах Сегунды и занимает 15 место с 30 баллами в активе. Отрыв от зоны вылета составляет всего семь очков, поэтому тренерскому штабу следует внести коррективы в тренировочный процесс, чтобы стабилизировать игру и улучшить текущие результаты. Положительным фактором является успешная серия матчей «Уэски» на выезде без поражений.

23 января «Уэска» на своем поле проиграла «Понферрадине» (1:2), а восьмого числа на выезде обыграла «Картахену» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эйбар» – 1.89

Ничья – 3.45

Победит «Уэска» – 4.3

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Уэски» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Уэска» проиграла всего один выездной поединок из последних десяти

Пять последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Эйбар» не может обыграть «Уэску» уже четыре матча подряд

Прогноз

Поставить на победу «Эйбара», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.89. Команда находится на эмоциональном подъеме, ведь недавно возглавила турнирную таблицу Сегунды. Предполагаем, что у хозяев не будет особенных проблем с соперником, а матч они доведут до победы в один-два мяча.