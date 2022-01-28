«Реал» Овьедо — «Альмерия». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1643381062

вчера, 17:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Реал» Овьедо — «Альмерия», который состоится 29 января 2022 года

«Реал» Овьедо

В последних пяти турах «Реал» Овьедо набрал всего пять очков и расположился в середине турнирной таблицы. Коллектив вряд ли сможет претендовать на повышение в классе, однако шансы побороться за зону плей-офф у него определенно имеются, ведь отставание измеряется всего шестью баллами. Команда не так много пропускает (24 мяча), но и реализация у ворот соперника оставляет желать лучшего (26 мячей).

21 января «Реал» Овьедо крупно проиграл «Тенерифе» (0:4), а 10 числа разошелся миром с «Эйбаром» (1:1).

«Альмерия»

Еще недавно «Альмерия» лидировала с неплохим отрывом от конкурентов, однако последние несколько туров сильно повлияли на положение клуба. Сейчас «Альмерия» идет на втором месте с 46 очками, уступая лидерство «Эйбару» только по дополнительным показателям, но комбинационного и результативного футбола команда не показывает. Предстоящий матч с середняком Сегунды может стать возможностью для коллектива вернуться на первое место в турнирной таблице в случае победы и осечки конкурента.

24 января «Альмерия» проиграла на своем поле важный матч «Эйбару» (0:2), а 19 числа уступила на выезде «Луго» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Овьедо – 2.8

Ничья – 3.05

Победит «Альмерия» – 2.75

Статистика

«Альмерия» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Реал» Овьедо проиграл всего один домашний поединок из десяти последних

«Альмерия» выиграла три из четырех последних матчей с «Эйбаром»

Пять последних матчей «Альмерии» на выезде завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.05. «Реал» Овьедо хорошо выступает на своем стадионе и одному из лидеров Сегунды будет очень непросто. Предполагаем, что матч завершится результативно, но команды поделят очки.