«Янг Бойз» — «Лугано». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» — «Лугано», который состоится 29 января 2022 года
«Янг Бойз»
Команда принимала участие в групповом этапе Лиги Чемпионов и тратила большое количество сил и энергии, что сказалось на играх чемпионата Швейцарии. Таким образом, «Янг Бойз» занимает только третье место, имея в активе 32 пункта и вынужден оказаться в позиции догоняющего. Клуб много забивает (43 мяча) и делит первое место по этому показателю с «Цюрихом». В предстоящем поединке коллективу желательно побеждать чтобы укрепить свое преимущество в турнирной таблице.
22 января «Янг Бойз» в товарищеских матчах обыграл «Лозанну» (3:1), а 18 числа разгромил «Сьон» (6:0).
«Лугано»
«Лугано» является крепкой командой в чемпионате Швейцарии и даже претендует на зону еврокубков. Перед стартом очередного тура коллектив расположился на четвертом месте с 30 очками и в случае победы с «Янг Бойз», сможет обойти его по турнирной таблице. По сравнению с другими клубами из верхней части турнирной таблицы «Лугано» очень мало забивает (25 мячей), а поэтому тренерскому штабу и футболистам следует поработать над реализацией.
22 января «Лугано» в товарищеских матчах обыграл «Кьяссо» (1:0), а 15 числа оказался сильнее «Вадуца» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Янг Бойз» – 1.465
- Ничья – 4.56
- Победит «Лугано» – 7.31
Статистика
- «Янг Бойз» выиграл семь из десяти последних матчей (включая товарищеские поединки)
- «Лугано» забивает уже в пяти выездных встречах подряд
- «Янг Бойз» выиграл пять из шести последних матчей с «Лугано»
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на «Янг Бойз» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.74. Хозяева будут иметь преимущество на протяжении всего поединка и вероятнее всего, сумеют его реализовать. Прогнозируем уверенную победу «Янг Бойз».