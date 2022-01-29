«Янг Бойз» — «Лугано». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1643451241

вчера, 13:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» — «Лугано», который состоится 29 января 2022 года

«Янг Бойз»

Команда принимала участие в групповом этапе Лиги Чемпионов и тратила большое количество сил и энергии, что сказалось на играх чемпионата Швейцарии. Таким образом, «Янг Бойз» занимает только третье место, имея в активе 32 пункта и вынужден оказаться в позиции догоняющего. Клуб много забивает (43 мяча) и делит первое место по этому показателю с «Цюрихом». В предстоящем поединке коллективу желательно побеждать чтобы укрепить свое преимущество в турнирной таблице.

22 января «Янг Бойз» в товарищеских матчах обыграл «Лозанну» (3:1), а 18 числа разгромил «Сьон» (6:0).

«Лугано»

«Лугано» является крепкой командой в чемпионате Швейцарии и даже претендует на зону еврокубков. Перед стартом очередного тура коллектив расположился на четвертом месте с 30 очками и в случае победы с «Янг Бойз», сможет обойти его по турнирной таблице. По сравнению с другими клубами из верхней части турнирной таблицы «Лугано» очень мало забивает (25 мячей), а поэтому тренерскому штабу и футболистам следует поработать над реализацией.

22 января «Лугано» в товарищеских матчах обыграл «Кьяссо» (1:0), а 15 числа оказался сильнее «Вадуца» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Янг Бойз» – 1.465

Ничья – 4.56

Победит «Лугано» – 7.31

Статистика

«Янг Бойз» выиграл семь из десяти последних матчей (включая товарищеские поединки)

«Лугано» забивает уже в пяти выездных встречах подряд

«Янг Бойз» выиграл пять из шести последних матчей с «Лугано»

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Янг Бойз» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.74. Хозяева будут иметь преимущество на протяжении всего поединка и вероятнее всего, сумеют его реализовать. Прогнозируем уверенную победу «Янг Бойз».