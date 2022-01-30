Мексика – Коста-Рика. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Мексика – Коста-Рика, который состоится 31 января 2022 года

Мексика

В прошлом туре сборная Мексики укрепила свои позиции и сохранила за собой текущее третье место в группе, которое дает право напрямую попасть на Чемпионат Мира 2022 в Катар. Коллектив набрал 17 очков и на два пункта отстает от лидера Канады, поэтому следующие матчи могут серьезно поменять ситуацию в турнире. Матч с Коста-Рикой будет очень сложным, ведь соперник крайне мотивирован и также борется за путевку на главный мировой турнир.

28 января Мексика обыграла на выезде Ямайку (2:1), а девятого декабря сыграла вничью со сборной Чили в товарищеском поединке (1:1).

Коста-Рика

Коста-Рика выиграла в предыдущей игре, что было очень важным условием для продолжения реальной борьбы за выход на ЧМ 2022. Теперь команда идет на пятом месте с 12 набранными баллами и на два пункта отстает от ближайшего соперника. Предстоящая игра с Мексикой станет настоящим испытаниям для Кейлора Наваса и компании, ведь за каждую ошибку команда может заплатить очень дорогую цену.

28 января сборная Коста-Рики обыграла на своем поле Панаму (2:1), а 17 ноября оказалась сильнее команды Гондураса (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Мексика – 1.338

Ничья – 5.19

Победит Коста-Рика – 10.85

Статистика

Мексика выиграла четыре из десяти последних матчей, а Коста-Рика победили в трех встречах

Сборная Мексики забивала на своем стадионе в девяти из десяти последних матчей

Четыре последних матча между сборными в основное время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Коста-Рика проиграла на выезде Мексике пять матчей из последних десяти

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 5.19. Коста-Рика выиграла важный поединок и находится на подъеме. Предполагаем, что поединок будет сложным, но гости смогут выстоять и удержать ничейный счет на табло.