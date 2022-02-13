«Аталанта» – «Ювентус». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» – «Ювентус», который состоится 13 февраля 2022 года

«Аталанта»

«Аталанта» в последних поединках не может похвалиться стабильными результатами и выиграла только один поединок из пяти последних в чемпионате Италии. Это откинуло коллектив из Бергамо на пятую позицию с набранными 43 очками и отставанием от «Ювентуса» на два пункта. В случае победы клубы поменяются местами, что является лучшей мотивацией для подопечных Гасперини.

10 февраля «Аталанта» проиграла на своем поле «Фиорентине» (2:3) в кубке Италии, а шестого числа уступил «Кальяри» в чемпионате.

«Ювентус»

Туринский клуб справился с чередой проблем, которые преследовали его на старте чемпионата и за короткий промежуток существенно продвинулись по таблице. Сейчас «Ювентус» идет на четвертом месте с 45 набранными баллами и старается догнать группу лидеров, от ближайшего из которых отстает на семь пунктов. Матч с «Аталантой» станет центральной встречей дня и обещает быть зрелищным и напряженным.

10 февраля «Ювентус» обыграл на своем поле «Сассуоло» (2:1), а шестого числа оказался сильнее «Вероны» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 2.99

Ничья – 3.37

Победит «Ювентус» – 2.56

Статистика

«Ювентус» не проиграл ни одного из десяти последних матчей в основное время, а «Аталанта» уступила четыре раза

«Аталанта» забивала в девяти из десяти последних встреч на своем стадионе

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Аталанта» выиграла только два матча из пяти на своем стадионе с «Ювентусом»

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.56. Клуб из Турина выглядит гораздо увереннее «Аталанты» и постарается с первых минут оказаться серьезное давление на оборону соперника. Прогнозируем минимальную победу «Ювентуса» в этом поединке.