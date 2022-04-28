«Монпелье» — «Мец»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 18:19

«Монпелье»

«Монпелье» в пяти последних встречах не побеждает – четыре поражения и ничья. В прошлом туре клуб уступил «Лиону» (2:5). Вот эта серия привела к тому, что клуб опустился на двенадцатое место в турнирной таблице и потерял все шансы на борьбу за выход в еврокубки.

«Мец»

«Мец» является худшей командой чемпионата Франции. Команда отстает от спасительного 17-го места на девять очков, а от 18-го, которое дает право сыграть в зоне переходных матчей на семь. Учитывая, что до финиша сезона осталось всего лишь четыре тура шансов на спасение нет практически никаких. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Бреста» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монпелье» – 1,81

Ничья – 4,00

Победит «Мец» – 4,70

Статистика

«Монпелье» уступил в трех из пяти последних домашних матчах

«Мец» проиграл четыре гостевых поединка

В двух из пяти последних очных встреч «Мец» победил

Прогноз

«Мецу» нечего терять необходимо выходить на футбольное поле и биться за положительный для себя результат. Не думаем, что гости крупно уступят в предстоящей игре, а даже зацепятся за очки. Делаем ставку на плюсовую фору в (+1) мяч на «Мец» с коэффициентом 1,65.