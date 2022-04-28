«Вердер» — «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Вердер»
«Вердер» находится на первом месте во второй Бундеслиге. Отрыв от второго места составляет одно очко. В прошлом туре удалось обыграть «Шальке» (4:1). До финиша сезона осталось провести три тура.
«Хольштайн Киль»
«Хольштайн Киль» в двух последних турах сыграл вничью (1:1) с «Хайденхаймом» и (0:0) с «Динамо» Дрезден. Команда идет на 11-м месте во второй Бундеслиге. Вылететь команда не может и побороться за выход в Бундеслигу тоже.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вердер» – 1,35
- Ничья – 5,50
- Победит «Хольштайн Киль» – 7,50
Статистика
- «Вердер» не проигрывает в пяти последних встречах
- «Хольштайн Киль» уступил в трех из четырех выездных поединках
- «Вердер» в одном матче истории с «Хольштайн Килем» уступил (1:2)
Прогноз
Мы считаем, что в этом поединке «Вердер» возьмет три очка и продолжить лидировать в Бундеслиге. Играем их победу с котировкой 1,35.