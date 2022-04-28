«Вердер» — «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 19:00

«Вердер»

«Вердер» находится на первом месте во второй Бундеслиге. Отрыв от второго места составляет одно очко. В прошлом туре удалось обыграть «Шальке» (4:1). До финиша сезона осталось провести три тура.

«Хольштайн Киль»

«Хольштайн Киль» в двух последних турах сыграл вничью (1:1) с «Хайденхаймом» и (0:0) с «Динамо» Дрезден. Команда идет на 11-м месте во второй Бундеслиге. Вылететь команда не может и побороться за выход в Бундеслигу тоже.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вердер» – 1,35

Ничья – 5,50

Победит «Хольштайн Киль» – 7,50

Статистика

«Вердер» не проигрывает в пяти последних встречах

«Хольштайн Киль» уступил в трех из четырех выездных поединках

«Вердер» в одном матче истории с «Хольштайн Килем» уступил (1:2)

Прогноз

Мы считаем, что в этом поединке «Вердер» возьмет три очка и продолжить лидировать в Бундеслиге. Играем их победу с котировкой 1,35.