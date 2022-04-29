Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Искушение деньгами и патриотизм. Чемпионаты мира 1930-х годов

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вчера, 15:35

Прежде, чем рассказать о двух братьях из одной европейской страны, хотелось бы уточнить некоторые моменты из предыдущей второй главы.

В ещё одной швейцарской газете я нашёл предварительный список игроков их сборной для ЧМ -34 в хорошем качестве. Помните, плохо читалась фамилия одного футболиста? — вот так будет лучше:

Здесь отчётливо видно, что «неведомым игроком Хасси» (перечислен после Минелли) оказался защитник Чезаре Басси из клуба «Лугано». В этом газетном варианте есть одна малюсенькая неточность — между Jaggi IV и Buche нет запятой, это два разных нападающих. Между прочим, был у швейцарцев в те годы и Rudolf Jaggi V, хотя я говорил в прошлый раз, что братьев Эгги было целых четверо. Братья они или нет, пока затрудняюсь сказать. Но Вилли Эгги частенько в газетах указывали как Jaggi IV. И похоже, что в сборной из всех пятерых играл только он.

Надо сказать, что трудность поисков в швейцарских газетах заключается в том, что во многих из них нет внятной возможности поиска по конкретной дате, и в тексте ссылки дата в открытом виде не фигурирует. Но это мелочи…

Бизнес как повод дисквалификации.

Деньги — не повод для смены гражданства

Сегодня в фокус нашего внимания попали два брата, которые не были вдвоём в составе своей сборной на каком-то одном из довоенных чемпионатов мира. Эти два брата могли сыграть в одной команде на первом ЧМ -30. Один из них мог сыграть за другую страну на ЧМ -34. И всё-таки он сыграл за свою страну на ЧМ -38.

Этих бельгийских братьев звали Пьер и Раймон Брен.

Старший брат Пьер родился 26 октября 1900 года. Младший Раймон был на 6 лет моложе, родился 28 апреля 1907 года.

Пьер стал играть за клуб «Беерсхот» в 1919 году, и всю карьеру он играл в этом клубе. Его младший брат пришёл в этот же клуб в 15-летнем возрасте.

Их команда в те годы доминировала в чемпионате Бельгии. Первый чемпионский титул клуб завоевал в сезоне 1921/22, потом на протяжении 7 сезонов ниже второго места не опускался, завоевав ещё 4 чемпионских звания.

Пьер играл в центре поля, голов он забивал немного. Но забивал в каждом сезоне. Всего с 1919 по 1933 гг. он провел в составе «Беерсхот» в первом дивизионе 293 матча и забил 53 гола.

Младший брат был прирождённым форвардом. Уже в первом своём сезоне за клуб он в 4 матчах забил 4 гола, а ему, напомню, было 16-17 лет! Начиная с сезона 1925/26 он не забивал в чемпионате Бельгии менее 20 голов. Два сезона подряд он становился лучшим бомбардиром лиги: в 1927/28 он забил 35 мячей в 18 матчах, а в следующем 30 голов в 26 играх.

Оба брата играли за сборную Бельгии: Пьер с 1922, Раймон дебютировал в марте 1925 года, за полтора месяца до своего 18-летия. Они оба были в составе команды Бельгии, которая играла на Олимпиаде-28. Оба сыграли в 2 основных матчах, Раймон забил 3 гола. Забил свой гол и Пьер, но в некоем утешительном «финале четырёх». Состав этой четвёрки был странным: три команды вылетели либо в 1/8, либо в четвертьфинале Олимпиады как Бельгия, а одна из команд в Олимпийском основном турнире и не участвовала вовсе. И, кстати, странным образом именно она и выиграла тот утешительный турнир, хотя решающий матч завершился вничью, а послематчевые пенальти тогда ещё не били. Это была сборная Чили, это ещё одна детективная история…

После Олимпиады Раймон поддался веяниям эпохи — он открыл своё кафе «Матадор» на улице Бредеродестраат в родном городе Антверпен. Федерация футбола страны всяческими правилами и ограничениями пыталась остановить это явление, ставшее популярным у футболистов. Все эти препоны вывели игрока из себя, кому-то он нагрубил. И, казалось бы, безобидный бизнес обернулся для Рэя (его так для краткости звали) дисквалификацией от федерации. Свой последний матч за «Красных дьяволов» он сыграл 26 мая 1929 года. На участие в приближающемся чемпионате мира 1930 года он мог бы рассчитывать — ведь к тому времени они вдвоём с братом сыграли каждый уже по 30+ матчей. Но по правилам того времени на ЧМ могли участвовать только любители. А у него был источник дохода — кафе! Дисквалификация безоговорочная. Сегодня журналисты этот казус называют «unlikely offence» или маловероятное правонарушение.

Так летом 1930 года лучший игрок сборной Бельгии Раймон Брен был не в Монтевидео, а пытался договорится с английским клубом «Клэптон Ориент» (3-й дивизион) о контракте, но не получил разрешение на работу.

Старший брат Пьер ничем в конфликте с федерацией помочь не мог. В состав на ЧМ -30 Пьер попал. Был капитаном команды. Оба матча на турнире сборная Бельгии проиграла, 0:3 команде США и 0:1 Парагваю. В обоих матчах 29-летний Пьер сыграл. А в декабре того же года сыграл и в своём последнем матче за сборную. Всего на его счету 46 игр, в которых он забил 4 гола.

Фото делегации Бельгии 20 июня перед долгим путешествием из Брюсселя в Париж и далее в Уругвай на ЧМ -30. Пьер Брен сидит крайний слева.

А карьера младшего только начиналась, международная карьера. Обидевшись на свою федерацию, Рэй стал первым профессиональным футболистом из Бельгии, заключившим контракт. Пражская «Спарта» сделала заманчивое предложение. Рэй провёл 6 сезонов в Чехословакии. Завоевал дважды чемпионский титул с клубом. В 1935 г. «Спарта» не без его усилий завоевала Кубок Митропы.

Дважды он становился лучшим бомбардиром чемпионата Чехословакии. Всего сыграл 281 официальный матч за «Спарту», в которых он забил 300 голов! Причём в чемпионате страны в 106 играх у него 120 голов!

Он стал своим в Чехословакии, прекрасно разговаривал на чешском. В 1934 г. федерация страны уговаривала его принять гражданство и выступить за сборную Чехословакии на чемпионате мира. Предлагали ему баснословные по тем временам деньги (100 тысяч крон). Но бельгиец отказался, забыв про обиды. А ведь Чехословакия играла в финале на том турнире…

А в апреле 1935 г. его вновь вызвали в сборную страны, где он родился. И с небольшим перерывом он играл за свою родную Бельгию до 27 мая 1939 года. Всего у него в активе 54 матча за «Красных дьяволов», 26 забитых голов, 18 из которых он забил ещё до ЧМ -30.

В марте-апреле 1938 г. он сыграл в двух отборочных матчах ЧМ -38 против Люксембурга и Нидерландов. В матче с Люксембургом он единственный раз в карьере был с капитанской повязкой.

И Бельгия, и Нидерланды завоевали путёвки на ЧМ -38. Только вот сыграть им пришлось всего лишь по одному матчу на том турнире.

Раймон Брен после игры с Францией на ЧМ -38 стал вместе со своим старшим братом Пьером самой первой парой братьев, в которой каждый сыграл на разных чемпионатах мира. И следующая подобная пара братьев появится на чемпионатах мира не скоро. Старший брат играл раньше, младший через 8 лет. Были в истории мундиалей и случаи наоборот, но об этом в другой раз.

Раймон Брен (полное имя Raymond Ernest Michel Braine) считается лучшим футболистом Бельгии довоенного периода. Вместе с Пьером он выходил на футбольное поле в 30 матчах за сборную Бельгии.

Старший брат (полное имя Edmond Pierre Ernest Braine) перед матчем со сборной США в Монтевидео на ЧМ -30:

6 ноября 1951 г., всего через несколько дней как ему исполнился 51 год, Пьер гулял в парке, присел на скамейку отдохнуть и заснул. Заснул навсегда.

Раймон Брен в футболке сборной Бельгии:

Раймон ушёл в канун Рождества 1978 года, 25 декабря на 72-м году жизни. Между прочим, в 1940 г. Раймон снялся в роли футболиста в полнометражном фильме «Остроумие — это беда».

Старший брат хоть и не был сверхзабивным футболистом, но минимум 1 гол в сезоне он забивал за свой клуб в чемпионате Бельгии. Младший после «Спарты» вновь вернулся в родной клуб «Беерсхот», с которым ещё дважды становился чемпионом страны. В последнем сезоне в карьере в 1943/44 Раймон играл в клубе «Ла Форестуаз» в первом дивизионе, сыграл 21 матч. И не забил ни одного гола, потому что он играл в защите, ему было уже 36 лет.