«Наполи» — «Дженоа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Дженоа», который состоится 15 мая 2022 года
«Наполи»
Неаполитанский клуб упустил очередной сезон, где мог навязать борьбу за чемпионство и занимает только третью позицию с 73 набранными баллами. Команда отобралась в Лигу Чемпионов на следующий сезон и опережает «Ювентус» на четыре пункта. Чтобы не пропустить туринцев вперед, «Наполи» достаточно в этой игре на своем поле обыграть аутсайдера Серии А и тогда бронзовые медали никуда не уйдут.
7 мая «Наполи» минимально обыграл «Торино» на выезде (1:0),а 30 числа команда разгромила на своем поле «Сассуоло» (6:1).
«Дженоа»
«Дженоа» так и не смог за весь сезон исправить ситуацию и выбраться из зоны вылета. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А и имеет в своем активе лишь 28 баллов, отставая от спасительной 17 позиции на три пункта. Коллектив еще сохраняет шансы на спасение, однако учитывая нынешнего соперника и выездной статус поединка, клубу из Генуи придется очень нелегко.
6 мая «Дженоа» на своем поле героически обыграла «Ювентус» (2:1), а 30 апреля уступил в дерби «Самдории» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Наполи» – 1.7
- Ничья – 4.2
- Победит «Дженоа» – 4.5
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»
- «Дженоа» не побеждает на выезде уже 17 поединков подряд во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Наполи» выиграл три из четырех последних матчей у «Дженоа»
Прогноз
Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Хозяева победой в предстоящем поединке могут завершить сезон и снять вопросы о третьем месте. Предполагаем, что у неаполитанцев проблем в этом матче не возникнет.