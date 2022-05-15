«Наполи» — «Дженоа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Дженоа», который состоится 15 мая 2022 года

«Наполи»

Неаполитанский клуб упустил очередной сезон, где мог навязать борьбу за чемпионство и занимает только третью позицию с 73 набранными баллами. Команда отобралась в Лигу Чемпионов на следующий сезон и опережает «Ювентус» на четыре пункта. Чтобы не пропустить туринцев вперед, «Наполи» достаточно в этой игре на своем поле обыграть аутсайдера Серии А и тогда бронзовые медали никуда не уйдут.

7 мая «Наполи» минимально обыграл «Торино» на выезде (1:0),а 30 числа команда разгромила на своем поле «Сассуоло» (6:1).

«Дженоа»

«Дженоа» так и не смог за весь сезон исправить ситуацию и выбраться из зоны вылета. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А и имеет в своем активе лишь 28 баллов, отставая от спасительной 17 позиции на три пункта. Коллектив еще сохраняет шансы на спасение, однако учитывая нынешнего соперника и выездной статус поединка, клубу из Генуи придется очень нелегко.

6 мая «Дженоа» на своем поле героически обыграла «Ювентус» (2:1), а 30 апреля уступил в дерби «Самдории» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.7

Ничья – 4.2

Победит «Дженоа» – 4.5

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»

«Дженоа» не побеждает на выезде уже 17 поединков подряд во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Наполи» выиграл три из четырех последних матчей у «Дженоа»

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Хозяева победой в предстоящем поединке могут завершить сезон и снять вопросы о третьем месте. Предполагаем, что у неаполитанцев проблем в этом матче не возникнет.