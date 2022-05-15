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«Наполи» — «Дженоа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:06
«Наполи» — «Дженоа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Дженоа», который состоится 15 мая 2022 года

«Наполи»

Неаполитанский клуб упустил очередной сезон, где мог навязать борьбу за чемпионство и занимает только третью позицию с 73 набранными баллами. Команда отобралась в Лигу Чемпионов на следующий сезон и опережает «Ювентус» на четыре пункта. Чтобы не пропустить туринцев вперед, «Наполи» достаточно в этой игре на своем поле обыграть аутсайдера Серии А и тогда бронзовые медали никуда не уйдут.

7 мая «Наполи» минимально обыграл «Торино» на выезде (1:0),а 30 числа команда разгромила на своем поле «Сассуоло» (6:1).

«Дженоа»

«Дженоа» так и не смог за весь сезон исправить ситуацию и выбраться из зоны вылета. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А и имеет в своем активе лишь 28 баллов, отставая от спасительной 17 позиции на три пункта. Коллектив еще сохраняет шансы на спасение, однако учитывая нынешнего соперника и выездной статус поединка, клубу из Генуи придется очень нелегко.

6 мая «Дженоа» на своем поле героически обыграла «Ювентус» (2:1), а 30 апреля уступил в дерби «Самдории» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Наполи» – 1.7
  • Ничья – 4.2
  • Победит «Дженоа» – 4.5

Статистика

  • Восемь из десяти последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»
  • «Дженоа» не побеждает на выезде уже 17 поединков подряд во всех турнирах
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Наполи» выиграл три из четырех последних матчей у «Дженоа»

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Хозяева победой в предстоящем поединке могут завершить сезон и снять вопросы о третьем месте. Предполагаем, что у неаполитанцев проблем в этом матче не возникнет.

Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 12:12
Наполи фавориты матча
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