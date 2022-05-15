«Кальяри» — «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кальяри» — «Интер», который состоится 15 мая 2022 года

«Кальяри»

Команда продолжает бороться за сохранение прописки в Серии А, но на данный момент находится в зоне вылета. «Кальяри» выиграл только один поединок из пяти последних и занимает 18 место с 29 баллами, отставая от «Салернитаны» на два пункта. Предстоящий матч будет очень сложным, ведь соперник борется за чемпионство, и будет играть максимально боевым составом. Также разница забитых и пропущенных мячей «Кальяри» оставляет желать лучшего (33:65).

8 мая «Кальяри» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1), а 30 апреля команда на своем поле проиграла «Вероне» (1:2).

«Интер»

Миланский клуб на данный момент проигрывает чемпионскую гонку своим соседям по городу и набрал 68 баллов, что на два пункта меньше. Тем не менее, чемпион Италии обязан выигрывать оставшиеся поединки и надеяться, что «Милан» потеряет очки. Предстоящий матч с одним из аутсайдеров Серии А может стать хорошей возможностью не отставать от прямого конкурента и перенести вопрос в заключительный тур чемпионата.

8 мая «Аталанта» обыграла на выезде «Специю» (3:1),а второго числа не смогла обыграть «Салернитану» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кальяри» – 6.8

Ничья – 5

Победит «Интер» – 1.43

Статистика

«Кальяри» выиграл только два матча из десяти последних матчей в чемпионате Италии

Пять последних поединков «Интера» завершились исходом «обе забьют»

«Интер» одержал победы в восьми из десяти последних встречах с «Кальяри»

Пять из семи матчей между коллективами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.43. Матч определенно станет очень сложным для обоих клубов, ведь они все еще решают свои задачи. Однако, предполагаем, что чемпион Италии сможет вырвать важную победу в 1-2 мяча.