«Вестманнаэйяр» — «Валюр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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14 июля 2022, 17:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Лучшей лиги чемпионата Исландии «Вестманнаэйяр» — «Валюр», который состоится 17 июля 2022 года.

«Вестманнаэйяр»

«Вестманнаэйяр» ни разу с начала сезона не баловал своих болельщиков победами. С пятью очками команда занимает последнюю строчку турнирной таблицы Лучшей лиги Исландии. После двенадцати матчей «Вестманнаэйяр» поразил двенадцать раз ворота своих соперников, пропустил в два раза больше. С минимальным счётом команда уступила в игре восьмого тура «Стьярнану». Пропустив три мяча, проиграла на своём поле в сухую «Викингуру». В десятом туре игра с «Фрамом» завершилась результативной ничьёй, подарив зрителям целых шесть голов в матче. В поединке следующего тура на своём поле «Вестманнаэйяр» неожиданно разошёлся миром с «Брейдабликом».

Открыв счёт первыми уже на шестой минуте, «Вестманнаэйр» на выезде уступил со счётом 3:4 команде «Акюрейри».

«Валюр»

«Валюр» занимает пятое место в чемпионате Исландии. После двенадцати туров «кречеты» набрали двадцать очков и отстают на одиннадцать очков от первого места. Команда забила на данный момент двадцать голов, пропустила восемнадцать. Открыв счёт первыми, в восьмом туре «кречеты» уступили с разницей в один мяч в гостях «Фраму». На своём поле «Валюр» обыграл в напряжённой борьбе команду «Брейдаблик», забив победный гол в их ворота на четвёртой добавленной минуте. В десятом туре «кречеты», проигрывая по ходу матча, вырвали победу у «Лейкнира». С «Акюрейри» в гостях раскатали ничью.

В прошлом туре «Валюр» со счётом 0:3 проиграл дома «Кеблавику».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вестманнаэйяр» – 3.75

Ничья – 3.65

Победит «Валюр» – 1.90

Победит «Валюр» с форой -1.5 – 3.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

«Вестманнаэйяр» не выигрывает в четырнадцати матчах подряд с марта месяца.

Из десяти последних игр «Валюр» выиграл только в трёх.

Восемь из десяти очных встреч за последнее время завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Несмотря на то, что «Вестманнаэйяр» ещё не выигрывал в этом сезоне, мы бы не спешили пророчить победу в этом матче гостям. «Валюр» попытается реабилитироваться за домашнее поражение от «Кеблавика», но и «Вестманнаэйяр» достойно сыграл в трёх последних поединках. Статистика указывает, что встречи этих команд обычно результативны. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.58 на исход «тотал больше 2.5 голов за игру». Ставка на тотал в данном случае кажется наиболее приемлемым вариантом.