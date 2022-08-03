Пусть играет Германия, но подальше от Германии. Проблемы с матчем открытия на ЧМ-38

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сегодня, 17:06

Днями ранее была рассмотрена любопытная тема — на одном чемпионате мира дважды встречались одни и те же команды.

Сначала были рассмотрены матчи в целом и исходы тех турниров, выявлена редкая закономерность (см. часть первую).

Затем был выявлен список из 21 футболиста, которые на одном турнире Кубка мира сыграли всего 2 матча — и оба матча с одним и тем же соперником. Во второй части было рассказано лишь о 7 подобных игроках (см. часть вторую).

Был анонсирован рассказ о 14 оставшихся игроках из списка 21. Все эти футболисты сыграли на ЧМ -38, это представители команд Швейцарии, Германии, Кубы и Румынии.

Тот чемпионат мира был достаточно интересен и своеобразен. Я много времени посвятил розыску информации об игроках и командах того турнира. Очень много фото и статистических данных об игроках команд Голландской Ост-Индии, Кубы и Бразилии, а также и других сборных было выложено мною в твиттере. В кооперации с французом с аккаунтом Mondial1938 было опубликовано достаточно материалов, сделано несколько открытий и разоблачений всяческих мифов. Ищите либо в твиттере (обходя препоны), либо на таком ресурсе, как twuko.com, дублирующий твиттер, вход без препон. Мой аккаунт KoloskovSerge. В контент любого аккаунта твиттера без всякой регистрации можно попасть так: twuko.com/имяаккаунта, причём имя без символа @.

Предлагаю сегодня не просто рассказ о нескольких игроках четырёх вышеназванных команд. Я позже попробую представить эти команды полностью. Фотоматериалы есть, разного качества. Зачастую в интернете фото не сопровождается подписями с именами игроков. Этот недочёт ликвидируем.

Но сначала — начнём с самого начала. Любопытная ситуация была на том ЧМ с расписанием матчей. Политика вмешивалась. В этом обзоре — то, что происходило накануне самого чемпионата мира 1938 года.

5 марта 1938 г. в Париже состоялась жеребьёвка предстоящего турнира Кубка мира. На тот момент ещё не закончились отборочные турниры. Только в 3 из 13 отборочных групп были выявлены победители на футбольном поле (Германия и Швеция из 1-й группы, Норвегия из 2-й и Австрия из 8-й группы). Румыния, Бразилия и Голландская Ост-Индия завоевали путёвки без борьбы из-за отказа соперников. Италия и Франция получили путёвки автоматически — первая как чемпион мира, а французы как хозяева турнира. В остальных группах предстояло сыграть несколько матчей.

Вот расписание предстоящих отборочных матчей после проведённой жеребьёвки:

Не все из этих матчей состоялись. Коста-Рика снялась с соревнований. Куба без борьбы завоевала путёвку. Но не всё так просто было в зоне Центральной Америки.

В 11-й группе были и команды из Северной Америки ( США и Мексика, некоторые источники упоминают даже Канаду!), и из Карибского бассейна (Куба), и из Центральной Америки (Коста-Рика, Сальвадор), и, наконец, две команды с континента Южной Америки (Колумбия, Голландская Гвиана (нынешний Суринам)). На сайте RSSSF сказано, что Мексика и США входили в отдельную группу. Мексика отказалась от участия в отборе (и Канада тоже). Сборной США предстояло провести 29 мая (в воскресенье) матч в Роттердаме против Голландской Ост-Индии (по другим данным 26 мая, в четверг, в день Вознесения Господня).

А вот Куба, Колумбия, Сальвадор и Коста-Рика во второй половине апреля 1938 г. должны были провести матчи на выбывание, чтобы определить обладателя путёвки. Команду Голландской Гвианы 9 апреля ФИФА отстранила от розыгрыша, но позже суринамцы то решение опротестовали. В апреле же Колумбия и Сальвадор отказались от такого турнира. Куба, Коста-Рика и восстановленный в правах Суринам должны были в матчах между собой определить обладателя путёвки (турнир должен был пройти на Кубе). Но Суринам (Голландская Гвиана) из-за финансовых проблем от турнира отказался. Суринамцы предложили ФИФА , чтобы их сборная сыграла с Голландской Ост-Индией 26 (29) мая вместо США . ФИФА отказала подданным голландской короны из Южной Америки. А тут и Коста-Рика снялась. «Зелёный свет» зажегся перед командой Кубы.

Но 29 мая ей предстояло сыграть решающий матч в Гавре (по другим данным в Бордо, все Франция) против Аргентины. Аргентинцы в самом начале отборочной кампании отказались участвовать в турнире, как и Уругвай, из-за того, что ФИФА второй раз подряд проводила ЧМ в Европе. (В реальности же, основные клубы хотели поживиться за счёт ФИФА ). Потом аргентинцы вроде как согласились сыграть с Кубой, но и во второй раз отказались. Куба 100 % теперь с путёвкой.

В конце апреля отказалась от поездки в Европу и сборная США . Они бы поехали в Роттердам для матча с Голландской Ост-Индией, но хотели провести один матч (в честь 25-летия своей федерации) с английской сборной для возмещения затрат на поездку через океан. Но англичане наотрез отказались играть в воскресенье. Так Голландская Ост-Индия (ныне Индонезия) стала участником мундиаля, не сыграв ни одного отборочного матча.

Матч Чехословакия — Болгария в Праге состоялся всё-таки не 3, а 24 апреля. Швейцария и Португалия договорились лишь об одном матче, который 1 мая в Милане (Италия) выиграли швейцарцы.

Сразу надо сказать, что через неделю после жеребьёвки (после 5 марта) мир изменился. Фашистская Германия поглотила Австрию 12-13 марта. Австрия перестала существовать как государство. Федерация футбола влилась в немецкую федерацию. Запланированный матч Австрия — Швеция на первом этапе ЧМ -38 отменялся, шведы автоматически выходили в четвертьфинал. Правда, оргкомитет надеялся, что Аргентина всё-таки займёт вакантное место, но боссы аргентинских и уругвайских клубов запросили непомерную компенсацию. Посему ФИФА не стала рассматривать никакие варианты с заменой Австрии. Так ещё одна сильная команда была исключена из мирового футбола. Ранее ФИФА не разрешила играть сборной Басков из-за гражданской войны в Испании. Баски были сильнейшей в мире на тот момент командой.

Любопытные факты. Жеребьёвку матчей ЧМ -38 проводили нестандартно: бумажки из вазы доставал почти 6-летний внук президента ФИФА Жюля Римэ. Внука звали Ив Римэ, он родился в середине марта 1932 года.

Отметим, что жена и дочь Жюля Римэ путешествовали вместе с ним в июне-июле 1930 г. на борту комфортабельного «Конте Верде» из Франции в Монтевидео, на первый чемпионат мира по футболу. Ив — ребёнок Жана, сына Жюля Римэ. В общем, вся семья стояла у истоков, творили историю. Дочь Аннетт путешествовала с отцом в Южную Америку через океан еще дважды — перед Второй мировой войной и на ЧМ 1950 года.

Пора представить результаты самой жеребьёвки от 5 марта 1938 года:

Обратите внимание на последнюю строку: матч Италия — Норвегия мог состояться и в Антибе, но более вероятнее в Марселе (где команды и сыграли).

А вот матч под литерой Е интересен. Победитель встречи Аргентина — команда из Центральной Америки сыграет с Румынией в субботу 4 июня в Париже на стадионе Парк де Пренс. Т.е. матч Куба — Румыния планировался как матч открытия ЧМ -38.

Впервые в истории Кубка мира на ЧМ -38 в отдельный день был вынесен матч открытия.

Но на турнире 1938 г. организаторы ломали голову не над тем, ГДЕ проводить матч открытия. В Париже было 2 крупных стадиона, и играть в один день на обоих — значит потерять выручку. Поэтому матч на Парк де Пренс вынесли на день раньше остальных матчей.

Головной болью организаторов было КОМУ играть на Парк де Пренс 4 июня.

Матч под литерой А Германия — Швейцария должен был состояться в Страсбурге, 5 июня, как и остальные матчи первого этапа. Страсбург — это столица Эльзаса, расположен в 3 км от границы с Германией. В связи с произошедшим захватом Австрии, повышением градуса нацистского накала в Европе и ожидаемом наплыве в город немецких фанатов, организаторы турнира через 3 недели после жеребьёвки матч с участием Германии перенесли в Париж на Парк де Пренс, а значит на субботу 4 июня. Т.е. матчем открытия турнира теперь стала встреча Германия — Швейцария.

В Страсбург же отправилась пара Бразилия — Польша. А их место в Тулузе заняла пара Куба — Румыния.

Как видно из газеты, «пострадал» стадион в Лионе, где должны были играть австрийцы и шведы. В результате, в Лионе так и не прошло ни одного матча. А вот Антиб получил-таки один матч, уже в четвертьфинале.

Хотя по предварительному раскладу четвертьфинала там быть не должно было:

Швеция четвертьфинал должна была начинать в Марселе, но потом переиграли на Антиб. Это маленький городок между Ниццой и Каннами на Лазурном побережье. Стадион примыкает к средневековой крепости-форту, всё это почти у кромки Средиземного моря.

Кстати, 6 марта 1938 г. в газетах были опубликованы и имена всех арбитров и лайнсменов. Например, рефери Алоиз Беранек был из Австрии. Понятно, что позже у него уже была указана другая страна.

Вот окончательное расписание матче первого этапа на 4 и 5 июня 1938 г. с судейскими назначениями и с указанием городов и стадионов:

В связи с переигровками, которые были по регламенту соревнования в 1938 г., следует упомянуть такую деталь. Если в финале и в первом матче, и в переигровке будет ничья (после 120 минут игры), то будут объявлены чемпионами мира обе команды.

Например, регламент ЧМ -30 предусматривал два матча-переигровки. Это для полуфиналов и финала. Причём овертайм был ВСЕГО 15 минут (таймики по 7,5 минут каждый), но в случае ничьей после 5 минут отдыха назначались второй раз 15 минут (со сменой ворот через 7,5 минут). Если даты турнира позволяли, то оргкомитет мог назначить и третий матч, с теми же условиями. Ежели и после третьего матча была бы ничья, тогда всё решал бы жребий.

Слава Богу, на первом турнире Кубка мира вообще обошлись без ничьих. Точного регламента ЧМ -34 я не видел. Могу предположить, что из регламента убрали положение о третьем матче-переигровке, оставив жребий.

Несколько замечаний.

Количество отборочных групп я указал 13. На самом деле их было 12, но во 2-й группе 4 команды сами разделились на две подгруппы, победители двух-матчевого противостояния получали по путёвке. Упоминалась мною и Канада. Утверждается (см. В.Истомин «Летопись футбола», ч.2), что после отказа Канады и Мексики (или США ) эту путёвку отдали в группу, где были Бельгия, Голландия и Люксембург. Бельгия и Голландия попали на чемпионат.

В каждой отборочной группе команды сами договаривались о формате матчей, об их количестве. В Центральной Америке приглянулась система из 3 стыковых матчей между двумя командами, причём играли все 3 матча, независимо от исхода двух первых — так было в отборе к ЧМ -34. В Европе же в отборе к ЧМ -38 Швейцария и Португалия договорились в конце концов только об одном матче.

В общем, много диковинного было в те годы в отборочных турнирах. Да и в организации самого финального турнира 1938 г., как видим, были сложности, преодолевать которые приходилось на ходу.