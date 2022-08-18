«Крылья Советов» – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» – «Факел», который состоится 19 августа 2022 года

«Крылья Советов»

Клуб из Самары в новом сезоне стартовал менее успешно, чем в прошлом и после пяти туров имеет в своем активе пять очков и текущее 11 место в турнирной таблице. «Крылья Советов» хотят обеспечить себе заранее безопасное расстояние от зоны вылета, однако для этого необходимо более стабильно набирать баллы. В матче с новичком чемпионата из Воронежа, от хозяев болельщики ожидают победы.

13 августа «Крылья Советов» разошлись миром с «Локомотивом» (1:1), а седьмого числа уступили на своем поле «Динамо» (0:2).

«Факел»

«Факел» старается цепляться за очки, где это возможно, но невооруженным глазом видно, что это дается клубу с большим трудом. Перед стартом очередного тура в активе команды только три очка и ни одной победы, что позволяет ей занимать лишь 12 место. Матч обещает быть интересным, ведь в случае победы одна из команда сможет подняться на одну-две позиции в таблице.

12 августа «Факел» сыграл вничью с «Уралом» (0:0), а шестого числа крупно проиграл на выезде ЦСКА (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Крылья Советов» – 1.73

Ничья – 3.95

Победит «Факел» – 4.6

Статистика

«Факел» не может выиграть уже пять матчей подряд в РПЛ

«Крылья Советов» проиграли три из пяти последних домашних встреч

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Факел» проиграл три из пяти последних поединка клубу из Самары

Прогноз

Сделать ставку на победу «Крыльев Советов», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. В предстоящем матче обе команды будут стремится победить, но предполагаем, что хозяева окажутся немного удачливее.