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«Крылья Советов» – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 15:42
«Крылья Советов» – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» – «Факел», который состоится 19 августа 2022 года

«Крылья Советов»

Клуб из Самары в новом сезоне стартовал менее успешно, чем в прошлом и после пяти туров имеет в своем активе пять очков и текущее 11 место в турнирной таблице. «Крылья Советов» хотят обеспечить себе заранее безопасное расстояние от зоны вылета, однако для этого необходимо более стабильно набирать баллы. В матче с новичком чемпионата из Воронежа, от хозяев болельщики ожидают победы.

13 августа «Крылья Советов» разошлись миром с «Локомотивом» (1:1), а седьмого числа уступили на своем поле «Динамо» (0:2).

«Факел»

«Факел» старается цепляться за очки, где это возможно, но невооруженным глазом видно, что это дается клубу с большим трудом. Перед стартом очередного тура в активе команды только три очка и ни одной победы, что позволяет ей занимать лишь 12 место. Матч обещает быть интересным, ведь в случае победы одна из команда сможет подняться на одну-две позиции в таблице.

12 августа «Факел» сыграл вничью с «Уралом» (0:0), а шестого числа крупно проиграл на выезде ЦСКА (1:4).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Крылья Советов» – 1.73
  • Ничья – 3.95
  • Победит «Факел» – 4.6

Статистика

  • «Факел» не может выиграть уже пять матчей подряд в РПЛ
  • «Крылья Советов» проиграли три из пяти последних домашних встреч
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Факел» проиграл три из пяти последних поединка клубу из Самары

Прогноз

Сделать ставку на победу «Крыльев Советов», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. В предстоящем матче обе команды будут стремится победить, но предполагаем, что хозяева окажутся немного удачливее.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:56
Самара выиграет этот матч
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