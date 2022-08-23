«Бенфика» – «Динамо» Киев : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Бенфика» – «Динамо» Киев, который состоится 23 августа 2022 года

«Бенфика»

Португальский клуб добился хорошего результата в первом матче и теперь ему остается только удержать свое преимущество и возможно одержать красивую победу перед родными трибунами. В «Бенфику» верит подавляющее большинство экспертов и теперь футболистам необходимо доказать свое превосходство на поле. В чемпионате Португалии клуб максимальные шесть очков за два тура.

17 августа «Бенфика» обыграла «Динамо» Киев в Лиге Чемпионов, а 13 числа минимально одолела «Каса Пиа» в чемпионате (1:0).

«Динамо» Киев

Чемпионат в Украине еще не стартовал и поэтому «Динамо» имеет за плечами только официальные матчи прошлых раундов квалификации. После поражения на номинально домашнем стадионе в первой встрече шансы на выход остаются очень маленькие. Вероятнее всего, киевский клуб продолжит выступления в Лиге Европы или сотворит громкую сенсацию в этот вечер.

17 августа «Динамо» Киев проиграло «Бенфике» (0:2) в Лиге Чемпионов, а девятого числа в дополнительное время обыграло «Штурм» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бенфика» – 1.3

Ничья – 5.2

Победит «Динамо» Киев – 10

Статистика

Португальский клуб одержал 11 побед подряд во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Динамо» завершились исходом «обе забьют — нет»

Киевский клуб проиграл четыре из пяти последних матчей с «Бенфикой»

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Вопреки статистике предполагаем, что команды сыграют в более открытый футбол, ведь гостям терять уже нечего. Прогнозируем результативный поединок.