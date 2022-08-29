«Рома» — «Монца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Монца», который состоится 30 августа 2022 года
«Рома»
Римский клуб набрал семь очков после трех туров и может быть доволен собой. Очередной сезон «Ромы» под руководством Жозе Моуриньо возможно выйдет удачным, если коллектив не собьется с намеченного пути. В соперниках у команды будет один из неудачников старта Серии А и ее новичок «Монца». Тем не менее, не стоит совсем недооценивать соперника и качественно отыграть все 90 минут.
27 августа «Рома» смогла удержать выездную ничью с «Ювентусом» (1:1), а 22 числа минимально обыграла «Кремонезе» (1:0).
«Монца»
У «Монцы» на данный момент никак не получается зацепиться за очки и поэтому команда на данный момент располагается на последнем месте с разницей мячей (2:8). Чтобы исправить ситуацию, необходимо кардинальные изменения во всех аспектах внутри клуба. Взять очки в Риме будет очень сложно, поэтому любые баллы будут хорошим результатом для гостей.
26 августа «Монца» проиграла на своем поле «Удинезе» (1:2), а 21 числа был разгромлен на выезде «Наполи» (0:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» – 1.27
- Ничья – 6
- Победит «Монца» – 11
Статистика
- «Рома» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
- Шесть из десяти последних матчей «Монцы» на выезде закончились исходом «обе забьют — нет»
- Четыре из пяти последних матчей «Ромы» на своем стадионе завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на «Монцу» с форой (+2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Гости будут отчаянно сопротивляться на протяжении всего матча и мы предполагаем, что «Рома» не сможет одержать крупную победу в этот вечер.