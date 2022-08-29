«Рома» — «Монца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1661792778

вчера, 20:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Монца», который состоится 30 августа 2022 года

«Рома»

Римский клуб набрал семь очков после трех туров и может быть доволен собой. Очередной сезон «Ромы» под руководством Жозе Моуриньо возможно выйдет удачным, если коллектив не собьется с намеченного пути. В соперниках у команды будет один из неудачников старта Серии А и ее новичок «Монца». Тем не менее, не стоит совсем недооценивать соперника и качественно отыграть все 90 минут.

27 августа «Рома» смогла удержать выездную ничью с «Ювентусом» (1:1), а 22 числа минимально обыграла «Кремонезе» (1:0).

«Монца»

У «Монцы» на данный момент никак не получается зацепиться за очки и поэтому команда на данный момент располагается на последнем месте с разницей мячей (2:8). Чтобы исправить ситуацию, необходимо кардинальные изменения во всех аспектах внутри клуба. Взять очки в Риме будет очень сложно, поэтому любые баллы будут хорошим результатом для гостей.

26 августа «Монца» проиграла на своем поле «Удинезе» (1:2), а 21 числа был разгромлен на выезде «Наполи» (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Рома » – 1.27

Рома – 1.27 Ничья – 6

Победит «Монца» – 11

Статистика

«Рома» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей «Монцы» на выезде закончились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти последних матчей «Ромы» на своем стадионе завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на «Монцу» с форой (+2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Гости будут отчаянно сопротивляться на протяжении всего матча и мы предполагаем, что «Рома» не сможет одержать крупную победу в этот вечер.