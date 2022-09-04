Седьмая печать Клоппа, усталость и загадка Мане. У «Ливерпуля» худший старт с Юргеном

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сегодня, 18:08

Выиграли в АПЛ два матча из шести.

Истощение и потеря трофеев

Корень зла – худшего старта «Ливерпуля» за много лет, вырос из прошлого сезона. Его «красные» завершили в финале Лиги чемпионов. Против «Реала» сыграли 64-й матч во всех турнирах. Никто другой в Европе так много не бегал. Понятно, что если бы «Ливерпуль» выиграл АПЛ – «Манчестер Сити» опередил их на один пункт, и взял «ушастого», то настроение у команды было другим. Но моральные качества не отменят физиологию.

По сумме всех матчей сезона «Ливерпуль» пробежал на 20 километров меньше, чем соперники, хотя речь об агрессивной и атакующей команде. А в прошлом сезоне с теми же соперниками набегали на 11 километров больше, то есть отставание в тридцать километров, в среднем по 5 километров на игру, очень много. Причем банальная ротация не сработает, Клопп собрал такой стартовый состав, что его сложно усилить банальными заменами.

Можно поменять напарника ван Дейка, трюк работал время от времени. Важно найти форварда, который сильнее, чем Фирмино. Ждут Беллингхэма, чтобы тащил мяч лучше, чем Хендерсон, дополнив Фабиньо, Алькантару и Фабиу. Но не всех можно заменить, Робертсон и Александер-Арнольд чуть просели в темпе – упало качество игры. Дарвин и Луис не настолько классные, как Мане – возникли проблемы с реализацией моментов. Понятно, что видим сочетание функционала и психологии, физического и морального.

Баварский завтрак хитрого Мане

«Ливерпуль» из рационального и победного режима перешел в повторяющийся кризис идентичности. Позволили добротным соперникам выдержать удары. Многим этого хватает – забирали ничьи. Футбольная правда – не плоская, многослойная конструкция. Рифленая истина в том, что Рэшфорд не оказался в офсайде, по мнению судьи, но без того гола в матче «Ливерпуля» и МЮ была бы ничья. «Эвертон» шикарно отработал, Пикфорд вытащил сумасшедшие удары, а Миколенко закрыл Салаха.

Алиссон не пропустил, и вместо праздника на одной из цветных улиц Ливерпуля получили неудовлетворительный мир. Пока Мане беспечно адаптируется в «Баварии», которую ждет перестройка без Левандовского, без таких конкурентов, как «Манчестер Сити», англичане боятся седьмой печати. Это отсылка к «Библии», ангел снимал ее перед началом Апокалипсиса. О том, как складывались седьмые сезоны Клоппа в «Майнце» и «Боруссии» Д вспоминали не раз.

В «Ливерпуле» как раз стартовал седьмой сезон с Юргеном. Понятно, что это тренер для дистанции, а не сиюминутного успеха. Также очевидно, что предыдущие клубы скромнее по ресурсам, спасать «красных» проще и сложнее одновременно. «Майнц» с Клоппом вылетел из Бундеслиги. «Боруссия» Дортмунд заняла седьмое место. «Ливерпуль» отстал от «Манчестер Сити» на пять пунктов, и обращаем внимание именно на команду Гвардиолы, ведь осечки не изменили расклад сезона.

Фавориты АПЛ – команды Юргена и Хосепа. «Горожане» уже меняются с приходом Холанда, а «Ливерпулю» нужно искать новую идентичность без свежих крыльев и Мане. Непростая задачка. Летом задавались вопросом, зачем Садио променял ливерпульские вечера на мюнхенские? Ответ прост – давление. Сенегалец накануне исторического для себя ЧМ -2022 отказался жить под прессом АПЛ . Лучше спокойно издеваться над немцами в составе вечного чемпиона Германии.

Но чего Клопп о своей команде не знает? Понимает, что ван Дейк не архангел, который закроет небо и землю. Тренер в курсе, что у Салаха были мыслишки уйти в другой клуб. Но египтянин остался и подписал новый контракт. Клоппа выручает, что уже видел, как снимают седьмую печать и начинается апокалипсис в Майнце и Дортмунде. Юрген с улыбкой отреагировал на сэйвы Пикфорда, немец понимает – и соперник сыграл классно, и сами недоработали.

Клопп не потерял мощную банду

МЮ и «Эвертону» надо подняться над собой, чтобы забрать очки у «красных». Всегда так играть эти команды с огромными расходами на трансферы не умеют. А «Ливерпулю» нужно опуститься по лестнице собственных стандартов – не только в пробеге, но и в количестве рывков, чтобы растерять столько пунктов. Для них редкость сыграть четыре матча из шести в АПЛ без побед. Рано ставить крест на команде, которая не сумела перезагрузиться после обидных поражений, но не развалилась.

Клопп лучше бы выиграл трижды по 3:0, чем один раз 9:0, как в историческом матче против «Борнмута». Но нет ощущения, будто Юрген потерял контроль над командой. Кризис скорее функциональный и связан с резкостью принятия решений у чужих ворот. Такие отрезки бывают, ведь за мячом бегают живые люди. С тонкими причинами осечек разобраться можно лишь изнутри, но извне кажется, что не хватает самого банального – реализации уже созданных моментов.

По ударам «Ливерпуль» первый в АПЛ . По выстрелам в створ – первый. По качеству шансов – второй. По реализации четвертый, но средний показатель достойный. Дарвин, Жота, Фирмино, Салах и Луис должны попасть в ворота, и тогда при ровно таком же футболе первым номером, с ровно таким же количеством моментов у чужих и своих ворот получите успешную команду. Конечно, в середине поля и обороне тоже важно прибавить, но ведь есть куда, травмы мешают команде.

Впереди большая осень реваншей

Все, кто остался в «Ливерпуле», понимали, что будет необычный сезон. После аномальных нагрузок, накануне зимнего чемпионата мира. Мане выбрал легкий путь, Салах и ван Дейк – тяжелый. Клопп пока никуда не собирается, ведь после «Ливерпуля» планирует уйти в отпуск, как Зидан после «Реала». Расписание матчей зверское – «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Сити» до середины октября. А еще Кварацхелия, Тадич и Тавернье в Лиге чемпионов. Но «Ливерпулю» не привыкать к испытаниям.

Речь о фаворите, который временно не побеждает. Это не аналог «Ювентуса» Аллегри, где кризис идентичности затянулся. Когда «бьянконери» пытаются сохранить ничью против «Фиорентины» вместо яркой попытки выиграть, то тяжело не заметить комплексную проблемы. А Клопп пробовал выиграть в дерби у «Эвертона». Если бы везение застряло в кудрях Салах, победная развязка наступила бы в дополнительное время. Раньше «Ливерпуль» мог спасти Ориги, временно такого человека нет.