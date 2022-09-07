«Хоффенхайм» — «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Майнц», который состоится 10 сентября 2022 года

«Хоффенхайм»

Седьмое место занимают «сине-белые» в чемпионате Германии после пяти туров. Открыв счёт в матче первыми, «деревенские» проиграли в поединке первого тура нового сезона менхенгладбахской «Боруссии». В матче второго тура, проигрывая в два гола, «сине-белые» одержали волевую победу над «Бохумом». На выезде «Хоффенхайм» уверенно обыграл «львов» из Леверкузена. С минимальным счётом команда взяла верх над «Аугсбургом».

В прошлом туре «Хоффенхайм» со счётом 0:1 уступил дортмундской «Боруссии».

«Майнц»

«Карнавальники» находятся на две строчки выше в турнирной таблице Бундеслиги, чем «сине-белые». «Красно-белые» с минимальной разницей обыграли в матче первого тура команду «Бохум». Нулевой ничьёй завершилась встреча с берлинским клубом «Унион». В гостях в игре третьего тура «карнавальники» взяли верх над «Аугсбургом». Дома, пропустив три гола, проиграли всухую «Байеру».

На выезде в прошлом туре «Майнц» одержал неожиданно победу над менхенгладбахской «Боруссией» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хоффенхайм» – 2.28

Ничья – 3.60

Победит «Майнц» – 3.00

Победит «Хоффенхайм» с форой -1 – 3.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.20

Статистика

В семи матчах из десяти последних «Хоффенхайм» набрал по три очка

За аналогичный период «Майнц» выиграл в шести поединках

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Более двух лет «сине-белые» не выигрывают у «карнавальников». В новом сезоне команда уступила только обеим «Боруссиям». Компания Pinnacle на победу «Хоффенхайма» предлагает коэффициент 2.28. На своём поле «сине-белые» пока не теряли очки в чемпионате.