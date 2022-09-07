«Хоффенхайм» — «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Майнц», который состоится 10 сентября 2022 года
«Хоффенхайм»
Седьмое место занимают «сине-белые» в чемпионате Германии после пяти туров. Открыв счёт в матче первыми, «деревенские» проиграли в поединке первого тура нового сезона менхенгладбахской «Боруссии». В матче второго тура, проигрывая в два гола, «сине-белые» одержали волевую победу над «Бохумом». На выезде «Хоффенхайм» уверенно обыграл «львов» из Леверкузена. С минимальным счётом команда взяла верх над «Аугсбургом».
В прошлом туре «Хоффенхайм» со счётом 0:1 уступил дортмундской «Боруссии».
«Майнц»
«Карнавальники» находятся на две строчки выше в турнирной таблице Бундеслиги, чем «сине-белые». «Красно-белые» с минимальной разницей обыграли в матче первого тура команду «Бохум». Нулевой ничьёй завершилась встреча с берлинским клубом «Унион». В гостях в игре третьего тура «карнавальники» взяли верх над «Аугсбургом». Дома, пропустив три гола, проиграли всухую «Байеру».
На выезде в прошлом туре «Майнц» одержал неожиданно победу над менхенгладбахской «Боруссией» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хоффенхайм» – 2.28
- Ничья – 3.60
- Победит «Майнц» – 3.00
- Победит «Хоффенхайм» с форой -1 – 3.20
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.20
Статистика
- В семи матчах из десяти последних «Хоффенхайм» набрал по три очка
- За аналогичный период «Майнц» выиграл в шести поединках
- Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».
Прогноз
Более двух лет «сине-белые» не выигрывают у «карнавальников». В новом сезоне команда уступила только обеим «Боруссиям». Компания Pinnacle на победу «Хоффенхайма» предлагает коэффициент 2.28. На своём поле «сине-белые» пока не теряли очки в чемпионате.