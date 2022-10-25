«Севилья» — «Копенгаген» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Севилья» — «Копенгаген», который состоится 25 октября 2022 года

«Севилья»

Испанский коллектив провалил нынешний розыгрыш группового этапа Лиги Чемпионов и набрав только два балла, делит третье место с нынешним соперником. Шансы на выход в плей-офф очень малы и «Севилье» стоит сосредоточиться на борьбе за путевку в Лиге Европы. В домашней встрече с «Копенгагеном» у хозяев будет хороший шанс оформить себе путевку во второй по престижности европейский турнир.

22 октября «Севилья» проиграла на выезде «Реалу» (1:3), а 18 числа разошлась миром с «Валенсией» (1:1).

«Копенгаген»

«Копенгаген» не смог ни разу победить в группе и довольствуется лишь двумя ничейными результатами. Тем не менее, клуб еще сохраняет шансы занять третье место, однако для этого очень нужно не проиграть в предстоящей встрече. В чемпионате Дании команда идет на низком для себя восьмом месте и выиграла лишь один матч из пяти последних туров.

22 октября «Копенгаген» сыграл вничью с «Мидтьюлландом» (1:1), а 19 числа команда в кубке Дании обыграла «Хорбо» (2:1) в серии пенальти.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 1.5

Ничья – 4.2

Победит «Копенгаген» – 6.9

Статистика

Пять последних матчей «Копенгагена» в основное время завершились ничейными результатами

«Севилья» выиграла только две встречи из десяти последних во всех турнирах

Испанский клуб забивал в семи из десяти домашних матчах за последнее время

Прогноз

Сделать ставку на победу «Севильи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Данный матч является практически решающим для обеих команд, и мы предполагаем, что хозяева окажутся сильнее в этот раз.