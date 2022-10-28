«Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд, который состоится 29 октября 2022 года

«Айнтрахт»

Четвёртое место занимают «орлы» в чемпионате Германии после одиннадцати туров. Рассмотрим крайние матчи с участием франкфуртской команды. В 10-ом туре «Айнтрахт» с разгромным счётом одержал победу над «фармацевтами» из Леверкузена. В 1/16 Кубка Германии «орлы» прошли команду «Штутгарт Кикерс». В Менхенгладбахе «Айнтрахт» взял верх над местной «Боруссией». Уже после первого тайма гости вели в три мяча.

В 5-ом туре группового этапа Лиги чемпионов «орлы» обыграли французский «Марсель» (2:1).

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундская команда в Бундеслиге находится на одну строчку ниже «Айнтрахта», уступая им всего лишь одно очко. В Берлине в матче десятого тура чемпионата «Боруссия» уступила «Униону». Над «Ганновером» в 1/16 Кубка Германии «чёрно-жёлтые» одержали уверенную победу в гостях. Поразив ворота соперника пять раз, «Боруссия» взяла верх над «швабами» в матче прошлого тура Бундеслиги.

На своём поле в Лиге чемпионов дортмундская команда принимала «Манчестер Сити». Встреча команд завершилась нулевой ничьёй.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» – 2.85

Ничья – 3.65

Победит «Боруссия» Дортмунд – 2.40

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — да – 1.49

Обе забьют — нет – 2.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.56

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.38

Статистика

Четыре матча франкфуртская команда не выигрывает

Из десяти крайних матчей в четырёх «чёрно-жёлтые» взяли верх над оппонентами

Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи из пяти последних.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке шансы на победу есть как у одной, так и у другой команды. Мы предлагаем довериться статистике. Компания Pinnacle на исход «обе забьют — да» предлагает коэффициент 1.49.